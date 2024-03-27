23條立法｜陳弘毅：市民最須注意煽動意圖罪　建設性批評不違法

基本法委員會前委員、港大法律學院講座教授陳弘毅表示，落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》範圍雖廣，力度也相對嚴厲，但相信因違法標準清晰，檢控會較罕見。不過，他也指市民最需要留意的，可能是煽動意圖罪的條文，但強調對政府建設性的批評和改良建議，不會構成犯罪。



基本法委員會前委員陳弘毅指市民最須注意煽動意圖的條文。

陳弘毅在《明報》撰文分析23條立法的條文時指，相信新例的案件數目會少於《香港國安法》實施初期的檢控數字。他又認為，新例下有多條控罪，市民毋須太擔心，舉例指在和平時期叛國罪檢控極少；一般人不向官員刺探或收買「國家秘密」，不會觸犯刑法，而披露國家秘密亦設公眾利益作辯護理由；組織遭禁制下，只要市民之後不與其交往便不會犯法。

已審30多宗煽動罪案件 留意相關法律標準

他認為，市民最需要留意的是煽動意圖罪，指自2020年以來，本港法院已審理30多宗關於煽動罪的案件，市民在發表言論時，要留意這方面的法律標準，以免誤墮法網。

《維護國家安全條例》於23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

《維護國家安全條例》把煽動罪的最高刑期由兩年增至七年。但陳弘毅指新例基本上保留原有《刑事罪行條例》中第9和第10條的煽動罪，並進行補充，主要是說明構成煽動罪的必要元素，並不包括煽動他人使用暴力。他強調不論是原有《刑事罪行條例》或《維護國家安全條例》皆對煽動罪的範圍作出限制，主要是指煽動對於國家、政府、立法機關或法院的憎恨或藐視，或煽動不同社群之間的憎恨或敵意，對政府體制或政府政策的建設性批評和改良建議，基本上不會構成煽動罪。

陳弘毅又指，條例的部份內容和罪名在回歸前的法律已經有，今次新例只是作出「適應化」和增補，包括叛國罪和煽動罪，並把普通法的隱匿叛國罪訂為成文法。

與境外勢力交往須注意兩點

至於另一項較受關注的境外干預罪，陳弘毅認為控罪關鍵在「配合境外勢力」及「不當手段」的定義，「不當手段」涉及刑事罪、損害他人或關鍵失實陳述等因素。他說，與境外勢力有交往，只要小心避免可能有「干預效果」並涉及不當手段的行為，便不會犯法。他估計實踐中「境外干預罪主要是針對外國勢力通過本地人士介入香港政治的情况，一般市民應毋須擔心觸犯此法」。