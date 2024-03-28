立會辯論國際化　葉劉點名批陳百里：數白欖、無措施提升港優勢

立法會大會今早（28日）續會，繼續辯論「進一步鞏固香港的國際化優勢」的無約束力議案。身兼行會召集人的新民黨議員葉劉淑儀點名批評商經局署理局長陳百里，形容其發言「數白欖」無助提升香港國際優勢。她更問港府是否有需要視每一家批評的外媒為敵人？



議案由民建議議員陳尼提出。葉劉淑儀發言時指，自國家於2020年採取果斷措施維護國家安全、止暴制亂後，香港不斷受到以美西方為首的傳媒抹黑，好像有一個經協調的力量，在各方面把香港的國際排名降級，即使是較軟性如旅遊、飲食的報道，香港的排名也遭眨低，認為當局應採取多些措施，鞏固及提升香港國際優勢。

她點名指商經局副局長陳百里昨日（27日）的發言令她失望，指其發言內容僅把各決策局的工作「炒埋一碟，數白欖咁描寫出嚟」，根本是沒有措施提升香港國際優勢。

葉劉：是否有必要視所有批評的外媒為敵人？

葉劉淑儀又指官員寫很多信反駁傳媒抹黑，她認同發出很多新聞稿去反駁是必須：「但有無人與人之間嘅交流溝通，去對外媒多啲解說呢？」她質疑是否有需要把每一家批評的外媒視為敵人？她指，國家主席習近平親自見外商，對美國商人很重視、客氣，問特區政府有否構思新措施，包括鼓勵更多民間外訪交流等。

陳百里總結發言時表示，會積極跟進議員建議，又指新一份施政報告提到，因應中央政府大力支持香港發展經濟，香港要發揮好「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，積極融入國家發展大局。為貫徹施政報告方針，各決策局必定同心協力，繼續在各個領域積極推動和鞏固香港的國際化特色，並善用重點國家策略，讓香港在融入國家發展大局的同時，亦能聯通世界、促進內地和香港高質量發展，為香港帶來源源不絕的機遇。