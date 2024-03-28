JPEX案｜苦主受騙金額6位數　指課程導師稱JPEX「一定有攞牌」

虛擬資產交易平台JPEX案至今多人被拘捕，涉款逾16億元。其中一名苦主Toby今日（28日）在「民間反詐騙大聯盟」啟動禮上分享經歷，《香港01》及後聯絡Toby再詢問詳情，她指詳細情節不宜透露，但損失金額足足有6位數。



JPEX案苦主之一Toby現身分享誤墮騙局經過（盧翊銘攝）

加密豹4天課程約1.2萬元 導師籲買JPEX產品

Toby接觸JPEX是由朋友介紹課程開始。她表示，加密貨幣課程由「加密豹（CryptoPARD）」提供，4天課程收費約1.2萬元。不過，及後直到東窗事發才知道課程導師竟同樣是「呃人」。

港府9月起就JPEX案陸續拘捕多人，當中包括「加密豹」高層。Toby憶述指9月當時JPEX已經不能提幣，而一眾苦主就驚覺平台、加密貨幣找換店、加密幣課程學校都是同一夥。她續稱，當時「入金」都有問課程導師：「JPEX有冇攞牌呀？」導師均指「一定有攞牌嘅、平台冇問題」，期間亦呼籲學生投資JPEX產品。Toby表示：「呢啲其實本身我哋個個都唔知嘅，全部都係嗰啲老師上堂嗰時同我哋講囉，咁就攞咗我哋嘅信任度之後，信任嘅（人）講好多你就會相信，就唔會質疑好多嘢囉。」

聯同其他苦主考慮提出民事訴訟

至於Toby曾提及考慮提出民事訴訟。她表示，現時聯同其他苦主組建群組，打算循民事訴訟起訴。但何時起訴、加密貨幣找換店回覆、抗辯等事宜，則因為正考慮民事訴訟而暫時未能披露，至於是否出「狀書」、勝算為何，如對方回覆、抗辯等等都有與律師溝通。