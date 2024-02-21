虛擬資產騙案過去3年涉款共70億元　JPEX案被捕人數增至70人

近年涉及虛擬資產交易平台的詐騙案件愈來愈多，引起社會關注，財經事務及庫務局局長許正宇表示，過往3年整體涉及虛擬資產詐騙罪案數字共7,148宗，涉款近70億元，當中逾半涉及去年的騙案。



JPEX案件截至昨日(20日)，警方共拘捕70人，暫時沒有人被起訴。



（勞顯亮攝）

去年案件3415宗 涉款43.9億

虛擬資產交易平台詐騙案件在近年不斷冒起，引起大眾關注，立法會議員簡慧敏就事件向許正宇提質詢，許正宇回覆表示，過往3年整體涉及虛擬資產罪案數字共7148宗，涉款近70億元，數字按年增加。2021年涉及虛擬資產罪案數字為1,397宗，涉約8.2億元；2022年則有2,336宗,涉約17億元；2023年案件大幅上升至3,415宗，涉款多達43.9億元。

而JPEX案件截至昨日(20日)，警方共拘捕70人，暫時沒有人被起訴。

14間交易平台列為可疑虛擬資產交易平台

許正宇續指，證監會自去年9月起增設「可疑虛擬資產交易平台名單」，截至今年2月14日，共有14間交易平台列於名單。他表示，自去年12月起，證監會和警務處更進一步實施了一項資訊分享機制,每週兩次互相交換有關虛擬資產交易平台或虛擬資，產相關可疑活動的投訴及情報。截至今年2月2日,證監會和警務處已就超過100宗虛擬資產交，易平台或虛擬資產相關活動交換情報。