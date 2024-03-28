JPEX案｜女子報讀區塊鏈課程墮騙局　嘆錯信朋友：我唔係咁豬嘅人

再有市民墮入虛擬資產交易平台JPEX案，苦主Toby憶述早前經朋友介紹認識虛擬貨幣，「用萬幾蚊去報讀虛擬資產、區塊鏈課程，無諗過老師都係一個騙局，甚至虛擬貨幣找換店都係黨羽」，日後不會輕易信人，笑言「我唔係一個咁豬嘅人」。然而，連環不幸事件發生在家人身上，上月農曆新年墮入「盤菜騙案」，錯信網上虛假盤菜公司，花1200元訂購新春盤菜，至今未能追回損失，寄語日常生活也要提高警覺。



協助Toby的「民間反詐騙大聯盟」表示，平均每日收到逾10宗詐騙投訴。聯盟發起人、選委界立法會議員吳傑莊說反映問題嚴重，希望與政府推展反詐騙教育，為苦主提供免費法律諮詢服務。



選委界立法會議員吳傑莊牽頭成立民間反詐騙大聯盟，3月28日舉行啟動儀式。（盧翊銘攝）

苦主Toby經朋友介紹認識JPEX

「民間反詐騙大聯盟」今日（28日）舉行啟動儀式，曾經向聯盟求助的JPEX案苦主Toby出席分享被騙經歷，她說有想過打扮成「苦主LOOK」戴黑超，但由於心情已平復，自己又不是賊，決定堂堂正正站出來，「唔好俾佢哋以為我哋驚佢」。

Toby憶述當時希望認識虛擬資產交易，但由於資產水平未足以符合兩間持牌虛擬資產交易平台的要求，經朋友介紹下認識JPEX交易平台，「以為一個好開心美夢，原來最後係一個騙局。」她未有透露損失金額。

選委界立法會議員吳傑莊牽頭成立民間反詐騙大聯盟，3月28日舉行啟動儀式。（盧翊銘攝）

花萬元報讀區塊鏈課程：無諗過老師、找換店都係黨羽

Toby說，當時身邊的朋友都說JPEX可信，又有實體找換店，「佢哋話好穩陣好好，甚至經朋友介紹去學一啲課程，我都唔係嗰啲你話買乜就買乜，俾錢用萬幾蚊去報讀關於虛擬資產、區塊鏈課程，但無諗過返學嘅學校老師啦，涉及相關人士都係一個騙局，甚至同你兌換虛擬貨幣USDT找換店，全部都係一個黨羽囉」，形容整件事都是一個陷阱，JPEX很多廣告都不是真實。

Toby：我唔係一個咁豬的人 大呻損失辛苦錢唔抵

去年9月，當局公布JPEX屬無牌交易平台，Toby憶起當時「晴天霹靂，發覺原來自己不幸成為一個苦主」，未來計劃民事訴訟追討損失，「我自己賺辛苦錢好唔抵」，透露身邊很多苦主至今仍在警方落口供，希望警方盡快起訴涉事人，笑言「放心我平時無咁豬，希望同大家講，我唔係一個咁豬嘅人。」

禍不單行 家人農曆新年墮入「盤菜騙案」

由一場美夢變成一場惡夢，Toby說學會不輕易相信人，「呃就俾人呃咗，唔可以再重犯」。不過，連環不幸事件上月發生在Toby家人身上，農曆新年期間家人在Facebook、Instagram見到有新春盤菜廣告，訂購後發現又是騙局，「間盤菜公司賣廣告其實都係出名，咁咪俾錢囉，最後發覺點解唔送來，先發覺原來又幫襯間呃人公司」，幸好涉款只是1200元不算多，惟至今都未成功追討，寄語日常生活也要提高警覺。

選委界立法會議員吳傑莊牽頭成立民間反詐騙大聯盟，3月28日舉行啟動儀式。（盧翊銘攝）

張國鈞：近年詐騙案上升 對社會安全構成威脅

律政司副司長張國鈞在活動上致辭說，警方去年接獲90,276宗騙案，其中44%是詐騙案。針對詐騙案上升，張國鈞說政府亦推出措施大力打擊，去年拘捕9,239人涉嫌詐騙及洗黑錢，批評騙徒不斷以新方法欺騙市民，對社會的信任、安全構成重大威脅。

黃大仙民政事務專員胡鉅華說，近年詐騙案數字驚人，平均每13分鐘就有一宗詐騙案，去年全港詐騙案涉及總金額高達90億元，騙案一單都嫌多，支持成立民間反詐騙大聯盟。