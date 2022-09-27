司局長民調：陳茂波、鄧炳強支持率逾半跑出　蔡若蓮民望包尾

香港民意研究所今日（27日）發表有關司、局長的民望調查結果。數據顯示，三司中評分最高的為財政司司長陳茂波，民望淨值為正39個百分點，評分更高達58.4分，支持率有55%。局長方面，保安局局長鄧炳強支持率最高，有53%，支持率淨值為正25個百分點，支持率淨值最低的則是教育局局長蔡若蓮，為正1個百分點。



香港民研於本月5日至9日進行為期4天的隨機抽樣電話訪問，共訪問了1,002位18歲或以上操粵語的香港居民。三司中，財政司司長陳茂波評分最高，為58.4分、支持率為55%、反對率為17%、民望淨值為正39個百分點；其次為政務司司長陳國基，評分為46.8分、支持率為26%、反對率為13%、民望淨值為正13個百分點；律政司司長林定國評分為45.9分、支持率為29%、反對率為17%、民望淨值為正12個百分點。

該民調以往已曾就陳茂波出任財政司長一職進行民望調查，是次調查發現，其評分及民望淨值均大幅上升，並再創2017年2月有紀錄以來新高。整體而言，三司評分於2019年歷史低位後，均有持續上升的趨勢。

局長方面，全部十五位局長的民望淨值均為正數。各局長中的評分首位的是保安局局長鄧炳強，支持率為53%、反對率28%、支持率淨值25個百分點；其次為政制及內地事務局局長曾國衞，支持率為39%、反對率16%、支持率淨值22個百分點。教育局局長蔡若蓮在各局長排名中墊底，支持率為32%、反對率32%、支持率淨值為1個百分點。

陳茂波、鄧炳強支持率列入「表現成功」

香港民研根據支持率比例，將各司、局者分別分類為「表現理想」（即支持率超過66%者）、「表現成功」（支持率超過50%者）、「表現一般」（非其他五類者）、「表現不彰」（認知率不足50%者）、「表現失敗」（反對率超過50%者），以及「表現拙劣」（反對率超過66%者）。

當中，只有陳茂波及鄧炳強被分至「表現成功」類別，其餘司長及局長大多落在「表現一般」及「表現不彰」類別中。