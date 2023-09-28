民研：3名司長支持率勁升　局長民望孫玉菡最高、蔡若蓮包尾

香港民意研究所發放最新特首、政府及司局長民望調查結果，發現3名司長的支持率淨值與3個月前相比都有上升，當中律政司司長林定國的升幅最顯著。若只計支持率，3名司長的支持率均顯著上升。



局長方面，支持率淨值最高者為勞工及福利局局長孫玉菡，有26個百分點，最低者為教育局局長蔡若蓮，為負2個百分點，15名局長之中只有她是負數。



香港民研於9月7日至19日以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,001名香港居民。調查結果顯示，律政司司長林定國支持度評分為46分，較6月1日至8日調查上升1.8分，支持率為47%上升17個百分點，反對率為34%上升9個百分點，支持率淨值為14個百分點，明顯上升8個百分點，是上任以來的新高。

政務司司長陳國基的評分為47.1分，支持率為48%上升17個百分點，反對率為30%上升12個百分點，支持率淨值為18個百分點，上升6個百分點，是上任以來的新高。而財政司司長陳茂波的支持度評分為54.1分，下跌1.2分，支持率為62%上升9個百分點，反對率為28%上8個百分點，支持率淨值為34個百分點，是去年9月以來的新高。

勞工及福利局局長孫玉菡的支持率淨值，是所有局長之中最高。

蔡若蓮支持率淨值負2個百分點 楊潤雄跌8個百分點

局長方面，只有教育局局長蔡若蓮的支持率淨值為負數，為負2個百分點，和3月6日至20日調查一樣，同時繼續是上任以來的新低。民政及青年事務局局長麥美娟和文化體育及旅遊局局長楊潤雄的支持率淨值，較半年前分別下跌1個百分點和8個百分點，兩名局長的支持率淨值同樣是上任以來的新低。

其他局長的支持率淨值和半年前相比則有不同程度的升幅，升幅達到10個百分點或以上的人包括房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡、創新科技及工業局局長孫東、環境及生態局局長謝展寰、醫務衞生局局長盧寵茂、發展局局長甯漢豪和保安局局長鄧炳強。孫玉菡同時為民望淨值最高的局長，有26個百分點。

不過香港民研指，司局長假設投票問題的字眼已經由「假設明天你有權投票決定續任或者罷免XXX作為XXX，你會投續任、 罷免、定棄權票？」更新為「假設你⽽家有權決定續任或者 罷免XXX作為XXX，你會點樣決定？」 ，答案選項則除「續任」、「罷免」、「棄權」和「拒答」 外，亦新增「唔知／難講」，問題字眼和答案選項的改變對各項數字可能有影響。

另外，特首李家超的最新評分為52.6分，較8月1日至1至10日調查升1.9分，支持率淨值為24個百分點，與上月數字相同。特區政府的最新滿意率為44%，不滿率為38%，滿意率淨值為7個百分點，上升5個百分點。