23條立法｜鄧炳強：國家秘密定義清晰　定罪須視乎是否有犯罪意圖

保安局局長鄧炳強接受電視節目訪問時重申，《維護國家安全條例》中國家秘密的定義清晰，涉嫌犯法的人會否被定罪，還要視乎是否有犯罪意圖。



鄧炳強接受電視台訪問時重申，國家秘密定義清晰（資料圖片/盧翊銘攝）

鄧炳強接受HOY國際財經台節目訪問時說，《維護國家安全條例》對國家秘密，說得很清楚，須具備3項元素，任何人在沒有合法權限下披露、相當可能危害國家安全，及披露的屬指明的7類資料。

條例涵蓋的7類資料，分別是關乎中國或香港特區事務的重大決策的秘密、關乎中國國防建設或中國武裝力量的秘密、關乎中國外交或外事活動的秘密，或關乎香港特區對外事務的秘密，或中國或香港特區對外承擔保密義務的秘密、關乎中國或香港特區經濟或社會發展的秘密、關乎中國或香港特區科技發展或科學技術的秘密、關乎維護國家安全或香港特區安全或偵查罪行的活動的秘密，及關乎中央與香港特區之間的關係的秘密。

他指，要確定涉案嫌疑人觸犯相關罪行，還要證明具有危害國家安全的意圖，所以有很多重保障。他說：「如果你真的無意危害國家安全，你當然不會犯罪。」