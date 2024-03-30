畢架山命案｜江玉歡倡打造腦退化症友善城市　使患者活得有尊嚴

九龍塘筆架山道一個單位早前揭發命案，死者是一名疑患認知障礙的老翁，而年老妻子則涉嫌謀殺及自殺，目前正在住院，敲起了腦退化症患者支援不足的警號。



選委界立法會議員江玉歡提到，荷蘭最先發明腦退化患者村，患者可以以接近正式模式生活，配以大自然的環境，令患者的病情受到一定程度控制。她希望政府能主動與海內外各地的專家及團隊接觸，打造一個長者以至是腦退化症友善城市，或可使香港成為對該症護理的亞洲研究及發展中心。



江玉歡連日就腦退化症患者政策發文，她今日（30日）說，香港只有一間專門為腦退化症患者而設的住宿設施──賽馬會耆智園。江玉歡曾到訪參觀它們的設施院，院友不會被綁，服務體貼，令患者能夠活得有尊嚴。香港其他的安老院舍也有接收腦退化症的患者，可惜一般人手不足，欠缺專門照顧腦退化症的護理人員，而患者多有漫無目的走來走去的習慣，結果不少香港院舍唯有用束縛方式處理腦退化症患者，令家人看後心酸自責。

荷蘭腦退化患者村 接近正常模式生活

她說，世界普遍在患者的首兩個階段鼓勵他們在家生活，以專業照顧者和護理者提供家居服務，配以社區提供的活動。挪威、瑞士、瑞典、德國及美加對腦退化症的護理及研究較為領先，而就院舍服務的創新，則數荷蘭。她續指，荷蘭最先發明腦退化患者村，患者在專業照顧者帶領下，在村內以接近正常模式生活，自由自在，村內亦有不少活動，配以大自然的環境，令患者的病情受到一定程度控制，生活過得非常之有尊嚴。

相比之下，她說香港以日間中心為主，院舍住宿也非為腦退化症患者專設，可以說還停留在「有與冇之間」，更遑論改善或提供多樣化服務。江玉歡指，不少研究指出，社交活動、大自然環境、接近家居的感覺、音樂及藝術治療也對控制病情有幫助，這些活動在香港的普通院舍難以提供。不過她強調，政府不可能用公共資源提供所有服務，必須引入有護理腦退化症專門經驗的專家開闢不同渠道，發展一套符合香港經濟及環境的多元護理計劃。

江玉歡認為，荷蘭的腦退化患者村值得參考。（資料圖片/盧翊銘攝）

提議邀外國專家合作 提供專門院舍服務

至於腦退化患者村，江玉歡說認識的好幾位德國及奧地利腦退化症專家，也很樂意到香港及鄰近的灣區城市發展專門的院舍服務，若能成事，除可在這方面加強與國際聯繫，亦可締造更多優質的選擇給患者及其家人。她又希望政府能主動與海內外各地的專家及團隊接觸，打造一個長者以至是腦退化症友善城市，或可使香港成為對該症護理的亞洲研究及發展中心，並很樂意提供以她所知的聯繫。

按政府在2020年的統計，香港的殘障人士有大概53.42萬人，患有長期病患的有170萬人，至於腦退化症患者，保守估計也有十多萬人，到2030年末，預計會增至30多萬人。江玉歡說，安老的問題，與房屋問題一樣，是香港的兩大結構性問題，人口老化的問題比起房屋，涉及的層面及影響更大，每個香港人，無論貧富也必經歷，若本屆政府能在這方面有突破性的思維，香港巿民一定非常樂見。