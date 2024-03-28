關愛隊支援照顧者先導計劃　孫玉菡回應畢架山謀殺案：非常惋惜

社會福利署「地區服務及關愛隊—支援長者及照顧者先導計劃」今日（28日）舉行啟動禮，勞工及福利局局長孫玉菡回應昨日(27日）畢架山豪宅一宗懷疑是照顧者不堪壓力導致的謀殺和企圖自殺慘劇時，形容「非常惋惜」，對家屬深切慰問。



勞工及福利局局長孫玉菡指，（廖雁雄攝）

孫玉菡稱，社區上不乏雙老家庭互相照顧，形容「無論資源多少、什麼社會階層」都需要政府幫助，今日啟動的計畫，目的是通過關愛隊探訪照顧者，為有需要的市民作轉介。他又指，獨居長者感孤單，建議家屬忙碌也要致電關心，發現「唔對路」應致電182183求助。

至於今次事故屬非社署個案，政府可如何幫助，及關愛隊挑選探訪家庭準則，孫玉菡強調「關愛隊探訪不是社署給名單」，是關愛隊在日常探訪行動中發現需要幫助的市民，並轉介相關政府服務，是關愛隊與社署工作「有機結合」。

社會福利署今日（28日）為荃灣和南區「關愛隊」舉辦支援長者及照顧者先導計劃簡介會（政府新聞處）

荃灣及南區關愛隊參與先導計劃

孫玉菡在啟動禮上致辭時表示，社會福利署上月邀請荃灣及南區各小區的「關愛隊」參與先導計劃，獲得兩區「關愛隊」的積極回應。兩區全部36個小區的「關愛隊」會悉數參與計劃。他又指南區及荃灣也有不少中產社區，以南區為例，不乏關愛隊成功打入中產區屋苑，希望盡可能找出有需要的長者並提供服務。

社署在啟動禮前，為荃灣和南區的「關愛隊」舉辦簡介會，重溫區內社會福利服務資訊、轉介個案的流程、「平安鐘」的申請資格和方法，及與長者和照顧者的溝通技巧。社署會監察服務的推行情況和檢視服務成效。相關地區的福利辦事處亦會與各小區的「關愛隊」保持聯繫並提供協助，確保先導計劃順利推行。此外，在職家庭津貼辦事處亦有到場向「關愛隊」介紹職津計劃，包括由二○二四年四月的申領月份起劃一增加計劃下住戶及兒童津貼金額15%的安排。