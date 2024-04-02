復活節淪空城？ 葉劉唏噓︰要讓人認為值得在港消費否則難改善

復活節長假期港人紛紛北上或外遊，行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀趁昨日（1日）最後一天假期，走訪多區發現大坑的橫街有不少吉舖、鴨脷洲大街不復疫情前興旺，指聽見市民和檔戶訴說苦況，感到無限唏噓。



她又引述行會同僚、金融局前總裁任志剛指，香港各方面營運成本甚高，除非可以創造極大價值或大幅減價，讓市民及遊客認為值得在香港消費；否則短期內也難以改變香港市道低迷的現象。



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大坑橫街多吉舖 鴨脷洲大街淡靜

復活節長假期結束，葉劉淑儀今日（2日）在社交平台發文指，假期未有外遊，昨日趁著假期最後一天落區，第一站先到大坑，她指區內分店舗在長假期期間生意不錯，但發現區內横街内有不少吉舗。她指，有街坊反映自從通關後人流減少，並指有街坊訴說目睹此景不禁流淚，又引述對方指指目前香港各行各業經營困難，港人北上消費趨勢不可逆轉，明白政府非常努力，但要想想辦法挽救香港經濟才行。

隨後，她到南區鴨脷洲買餸，發覺鴨脷洲大街確遠較疫情時淡靜。她跟菜檔和生果檔老闆間聊，他們指疫情時市民未能外遊，留港消費或買餸，生意自然比現在好。她又指，有肉檔檔主稱鄰舖同行本家住新界東卻跑來南區開店，全因東鐵沿線街市生意太差，市民往深圳極方便，故選擇到南區開店或許仍有一線商機。

要讓市民及遊客認為值得在港消費

她指，聽見大家訴說苦況感到無限唏噓；現時香港市道甚差，縱然政府努力籌辦全港18區「日夜都繽紛」活動，但實際帶來多少經濟效益？

她說引述行會同僚、金管局前總裁任志剛指，假如沒有「equalization of factor price」，意即雙方生產要素價值拉平，要逆轉這個形勢相當困難；即是說香港各方面營運成本甚高，除非可以創造極大價值或大幅減價，讓市民及遊客認為值得在香港消費；否則短期內也難以改變香港市道低迷的現象。