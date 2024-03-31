復活節空城｜入長洲遊客不似預期　商戶指生意得疫情時一半

復活節長假期逾百萬港人離港，本港一成人口因外遊而「消失」，市民長假時常到的景點如長洲，今日（31日）丁財不旺。



有位在長洲廣場必經之路小食店東主指，復活節長假生意只有新冠疫情時一半，又指經歷過聖誕、新年，早已預料生意淡泊；也有店舖、居民認為，今年遊客不如以往只屬暫時性，相信旅遊周期過去後，長洲可回復昔日興旺。



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受訪店員：今日正常應該唔得閒接受訪問

「哇，（生意）差咗好多囉！」於長洲東灣廣場一間賣炸雪糕的吳小姐表示，今個長假期生意只及過往一半。她提到，經歷上年聖誕、今年農曆新年生意不如預期後，直言「去到第三次（長假期）就唔會覺得有啲咩好」。

她解釋指，平時星期日，加上翌日為公眾假期，「今日正常應該唔得閒接受訪問」，所以看到今次假期人流的確相當稀疏。

吳小姐推斷，明日人流可能只比平日「多少少」。她續說，雖未至於蝕本，但比較過去「復活節真係復活」，身處全長洲最旺的廣場，今日仍然是「無乜人」，惟在預計之內，心情仍算輕鬆。

前瞻暑假生意：基本上都唔使睇

不過縱然說得輕鬆，但吳小姐指，今個假期已着周邊親友減少北上，支持本地經濟；即使要北上，也可待假期之後。

有留意新聞講北上潮的她，又謂「咁樣落去無好結果」，又指環境之差「Foresee到（可以預料）」，因為生意對象都是學生、小朋友，故港人一家大細北上對影響有很大影響，「基本上暑假都唔使睇（生意）」。

於長洲東灣廣場一間賣炸雪糕的吳小姐向記者說，「今日正常應該唔得閒接受訪問。」（蘇煒然攝）

芒果糯米糍店生意減 員工人數較疫情期間減半

售賣芒果糯米糍的平記店主李先生表示，長洲現時只有假日較多遊人，平日「一半生意都無」，星期六日亦不可倖免，生意則是「成個長洲都差」。

李先生提到，復活節假期人流尚算可以，但相比通關前，現時少近一半人，「如果唔係清明，拉勻都少咗（遊客）入嚟。」遊客減少，生意又全年都差的情況下，令他不得不減少人手，現時店家已從疫情期間的最多6、7名伙記，減至如今3人，他期望下月舉行的長洲太平清醮可改善生意。

販售芒果糯米糍的平記、店主李生就指，長洲現時只有假日較多遊人，平日「一半生意都無」，形容是「成個長洲都差」。（蘇煒然攝）

雖有檔主認為今次復活節，以至通關後生意都蒙受重大打擊，但有在長洲家樂徑經營雜貨士多的檔主認為生意雖有影響，「但唔係話負面咁犀利。」

他認為，通關後亦有國內旅客到訪，「（生意）拉勻計返就唔大影響。」惟他指日常觀察，確實少了大批歐美遊客，人數可能有近一半。他指新渡輪早前有購入新船，認為船公司預算長洲「只會人多唔會少」，故對長洲旅客人流仍有信心。

在長洲家樂徑經營雜貨士多的檔主認為生意雖有影響，「但唔係話負面咁犀利」。（蘇煒然攝）

長洲居民陳先生及王先生，二人指疫情後旅客的確減少，居住上變得較舒適，但認為「凡事兩面睇」，因為如果長洲大街因為生意差而出現結業潮，「本土居民都係好慘。」

二人又認為，今次長假期離港人潮是過渡性，之後慢慢會好轉，不會特別擔心，因為長洲有時假期未必會人頭湧湧。