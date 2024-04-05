國安教育參訪團結束內地行程返港　於京滬杭了解歷史及科技發展

特區政府主辦的「國家安全教育參訪團」昨午（4月4日）完成行程返港。來自17間中學的75名校長及師生，自3月29日起到北京、上海和杭州參訪學習。在北京的開營典禮中，參訪團獲中央港澳工作辦公室副主任農融接見。



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參訪團成員主要是從律政司、保安局、教育局及香港善德基金會共同舉辦的「全港學界國家安全常識挑戰賽」中脫穎而出的優勝選手及領隊校長和教師。

過去數日，成員曾到天安門觀看升旗儀式、登上天安門城樓、參訪故宮博物院、中國共產黨歷史展覽館、上海中國商飛展示廳、國家安全教育展覽館、杭州版本館、良渚博物院及阿里巴巴西溪園區等，並與北京師範大學附屬實驗中學師生在中國科學技術館作互動交流。

過程中，同學們被中國共產黨歷盡艱辛的二萬五千里長征路深受感動和啓發；而商飛ARJ21、C919和C929的開發，則提升了他們對國家未來科技發展的認知和興趣。

參加杭州行程和閉營儀式的保安局副局長卓孝業以「横渠四句」勉勵團員：「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」。希望他們繼續以維護國家安全為己任，為香港、為國家而努力奮鬥。