何漢權指「沒有國安就家散人亡」　倡中史科列高中每周必修

《基本法》23條《維護國家安全條例》生效，教育評議會主席何漢權今日（31日）表示，不是近年的社會事件需要國家安全，而是早於八國聯軍及抗日戰爭時，已經證明國家安全十分重要，「沒有國安，就家散人亡啦」。他指本港過去輕「一國」重「兩制」，令西方及政客將23條妖魔化、複雜化，認為有需要從幼稚園起推動國民教育，並將中史列為高中必修科。



教育評議會主席何漢權。（資料圖片/鄭子峰攝）

何漢權在商台《政好星期天》表示，國家安全的重要性早見於抗日時期，「如果國家唔安全，家就會散，人就會亡」，他認為並不是近年發生的社會運動才需要國家安全，「唔係話2012、2014、2016、2019年，我哋先需要國家安全，我哋嘅領土、人民、主權、邊界等，我哋嘅尊嚴都需要國家安全。」

「不用口號代替內容」

他又指：「過去較長時間、回歸前25年，我哋認為過於輕忽『一國』，只係將『兩制』容讓政客、美西方價值將國家安全立法，無論國安法、23條立法也好不斷將其妖魔化、複雜化。」

何漢權又建議，政府在高中必修課程加入中國歷史，每周一堂，但毋須設公開試，而國民教育應從幼稚園開始，持續到社會，做到從小培養，並以「不用口號代替內容」、「不懶惰」、「不迴避問題」的原則，循序漸進進行國民教育，學生應從年幼時期開始了解國家。