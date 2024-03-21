《維護國家安全條例》確保香港營商環境越來越好

香港《維護國家安全條例》於2024年3月19日在立法會三讀全票通過，將在2024年3月23日正式生效。近27年之後，香港終於完成《基本法》第二十三條立法的憲制責任和歷史使命，這是香港的歷史時刻。意料之中的是，美西方一如既往抹黑香港這一合理合法行為，極盡歪曲之能事。攻擊點之一，就是不顧事實，妄稱《維護國家安全條例》將破壞香港營商環境。其實恰恰相反，國家安全立法是香港營商環境的保障。《維護國家安全條例》將確保香港營商環境越來越好。

一個城市營商環境好不好，資本最有發言權。自2019年到2023年，無論是港幣還是外幣存款，香港所有認可機構的客戶存款均呈穩步增長之勢。總存款從13.77萬億（港元，下同）增加到16.22萬億，五年淨增2.45萬億，最大增幅是2020年的5.39%，新冠疫情結束後的2023年增長5.07%。其中港幣存款從6.88萬億增加到7.62萬億，外幣存款更是從6.89萬億大幅增加到8.60萬億，表明不僅本地資本穩定，國際資本也認為香港安全度高，香港營商環境值得信賴。在要素自由流動的香港，資金是會「用腳投票」的。

立法會3月19日通過《基本法》23條立法草案。（梁鵬威攝）

排名是一個城市營商環境好不好的第三方評價。全球金融中心指數（GFCI）自2007年以來已經發布34期，從2019年下半年發布的第26期到2023年下半年發布的第34期共9期排名中，香港三次位居第三，四次位居第四。最低的是2020年上半年發布的第27期，排名第六。該期主要數據及問卷調查結果全部來自2019年下半年，2019年6月爆發的「黑暴」等社會事件嚴重影響了香港的排名。而在香港國安法的實施和選舉制度完善後，香港政治和社會環境逐步恢復穩定，在GFCI指數中的排名又重新回歸，2021—2023年保持在第三或第四的位置。香港全球金融中心地位的穩定，是香港具有市場化、法治化、國際化營商環境的有力證明。

香港的營商環境表現歷來優異。營商環境是GFCI五個分領域之一（其他四項包括人力資本、金融業發展水平、基礎設施、聲譽）。從近期香港營商環境的排名結果看，國家安全立法不僅沒有破壞香港的營商環境，反而提供了充分的保障。2020年香港國安法實施，香港的營商環境排名第三。2022年新冠疫情嚴重影響香港與全球的商業往來，香港營商環境排名跌至第八，2023年恢復到第四。從指標看，GFCI的營商環境由政治穩定性及法律法規、制度與監管環境、宏觀經濟環境、稅收與成本競爭力等四個指標構成。政治穩定是最重要的營商環境之一，國家安全立法則是香港政治穩定的基石，是香港營商環境的重要的維護者。

3月19日，基本法23條立法的《維護國家安全條例草案》三讀通過。（梁鵬威攝）

回顧2020年香港國安法頒佈實施後香港營商環境的優異表現，香港具備市場化、法治化、國際化的一流營商環境這一客觀事實，是任何外部勢力都抹殺不了的。展望《維護國家安全條例》對香港營商環境的充分保障，我們有充分的理由相信，《維護國家安全條例》一定會使香港的營商環境越來越好。正如李家超特首所說，《維護國家安全條例》可有效防範「黑暴」、「顏色革命」；可有效防範「港獨」和暴力破壞，不需要再擔心破壞分子「攬炒」香港、破壞公共設施、擲汽油彈、縱火、毆打不同意見的市民，把香港推到深淵，摧毀香港多年的建設。香港將在由治及興新階段加快發展。

（本文作者張玉閣，系全國港澳研究會理事，中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域發展研究所所長）