電壓驟降｜影響範圍廣　梁熙倡定參考指標加入懲罰機制

九龍及新界多區今日（6日）下午1時半左右電壓驟降，消防處表示最少引起122宗被困升降機及28宗火警鐘誤鳴。最近中電發生多次電壓驟降，涉及多個原因，有議員指兩電《管制協議》的供電懲罰機制並未包括電壓驟降，建議在中期檢討時加入。



中電龍鼓灘發電廠。（中電圖片）

近月中電發生多次電壓驟降，1月青衣牙鷹洲街變電站故障導致葵青、沙田電壓驟降，3月懷疑元朗山火影響到供電系統而電壓驟降，而今次則是屯門龍鼓灘的40萬伏特供電系統，在雷暴警告生效下電壓驟降，中電強調電力供應沒有中斷。不過相關事件的困𨋢求助個案一次比一次多，1月時有20宗，3月時有50宗，而今次則有112宗。

民建聯立法會議員梁熙認為，短時間內多次發生，影響市民生活及對電力公司的信心。他說，若果電壓驟降原因與人為因素有關，而且發生頻率高，應考慮納入懲罰機制，令電力公司致力保障供電穩定。

梁熙指，短時間內多次電壓驟降，影響市民生活及對電力公司的信心。（資料圖片/林靄怡攝）

建議參考交通系統 設定懲罰門檻

中電強調電力供應沒有中斷，梁熙指電壓驟降影響時間一般較短，但範圍一般較大，而且對市民影響大，尤其是困𨋢都會造成危險，可以考慮參考對港鐵等交通系統及困𨋢報告數量。

至於電壓驟降或會影響升降機運作，當中舊樓的設備較受影響，梁熙說知道中電一直有專業團隊支援客戶探討減低電壓驟降的影響，希望未來更集中做舊樓，檢視並提升系統或電力裝置上安裝合適的過渡裝置，以減輕電壓驟降的影響。

▼3月30日 元朗山火導致電壓驟降▼



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立法會環境事務委員會主席、民建聯立法會議員劉國勳亦表示，短時間內發生多次大範圍電壓驟降，即使原因不同，但亦會對市民造成影響。政府已經要求中電在4星期內提交報告，劉國勳指立法會環境事務委員會5月亦會加插議程，邀請中電代表出席，討論連串事故的原因及改善措施。

劉國勳建議北部都會區可研究電纜藏於地底，減低外力影響的風險，亦希望往後的基建甚至市民用的電器都能加入過渡裝置，在電壓驟降時自動啟動，以減低影響。