中電總裁重申沒停電未正面回應賞罰：電壓驟降在電力系統無可避免

中電今日（6日）再發生電壓驟降事件，影響九龍及新界區，引發逾百宗被困升降機事故。中電總裁羅嘉進晚上在中電紅磡總部會見記者，被問及是否與設備老化相關或是否考慮將電壓驟降項目加入《管制計劃協議》供電懲罰機制，均一一無正面回應，並指電壓驟降在不同電力系統無可避免發生，目前主要由專業團隊，提供技術支援給客戶。



機電署要求中電就事故在4星期內提交詳細報告。（資料圖片）

中電致歉 即時安排巡查龍鼓灘發電廠高壓設備

中電總裁羅嘉進對事故為市民帶來不便代表中電表示歉意，又指今次事故中，部份升降機可能啟動保護裝置暫停運作，大廈管理人員可以安排合資格工程人員協助重啟升降機，亦即時安排了工程人員巡查龍鼓灘的發電廠高壓設備，並已向政府部門匯報事件，會在四個星期內向政府提交報告。

羅嘉進：曾有0.1秒電壓驟降 電力供應沒有中斷

羅嘉進指，電壓驟降於下午1時29分發生，曾有0.1秒電壓驟降發生，但電力供應沒有中斷。他續指，電壓驟降在電力系統無可否認都會出現，公司一直有團隊提供技術支援，並會繼續與客戶探討不同方案，令電力設備減低受電壓驟降的影響。

被問電壓驟降會否考慮加入賞罰機制：不同電力系統無可避免發生

對於電壓驟降會否考慮加入賠償機制，他則表示在不同電力系統無可避免發生，主要現時會有專業團隊，提供技術支援給客戶，亦需要電力公司及客戶雙方面合作，會不斷跟客戶跟進。

被問及事件是否涉及中電維修保養不足的問題，今年至少發生三宗，是否反映中電未能吸取教訓？他則沒有正面回應，並表示現時會調查因由，採取相關提升措施。

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