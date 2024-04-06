中電電壓驟降｜疑龍鼓灘發電廠設備故障　政府促交代近期數宗事故

九龍及新界區今午（6日）電壓驟降引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。機電署下午表示，接獲中電按既定機制通報有關事故，據中電資料初步懷疑與發生在龍鼓灘發電廠內的設備故障引起，已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在4星期內提交詳細報告。機電署續稱，政府十分關注近期數宗電壓驟降事故，環境及生態局已要求中電向公眾作出交代和採取有效措施作出改善。



機電署要求中電就事故在4星期內提交詳細報告。（資料圖片）

機電署表示，今日下午約1時29分，九龍、新界部分地區發生供電事故，署方在下午約2時1分收到中電按既定機制通報有關事故。

該署指，根據通報，中電於屯門的40萬伏特供電系統錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統，初步懷疑與發生在龍鼓灘發電廠內的設備故障有關，引致出現短暫電壓驟降。

該署續稱，事件引致短暫電壓驟降，附近電力用戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啓動保護裝置而暫停運作。

機電署。（機電署圖片/資料圖片）

機電署要求中電4星期內提交詳細報告

機電署表示，接獲通報後已立即與中電跟進事態發展，並即時派員到現場進行評估工作，也已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在4星期內提交詳細報告。

該署續稱，政府十分關注近期數宗電壓驟降事故，環境及生態局已要求中電向公眾作出交代和採取有效措施作出改善，並且指示機電署加強監察中電的技術及電力安全表現。

此外，機電署指已要求各註冊升降機承辦商匯報升降機受影響的情況，並調配人手到受影響地區，協助放出在升降機受困的乘客及重置升降機運作。