林定國引述鄭雁雄分享：不能讓香港固有優勢「睡大覺」固步自封

中聯辦主任鄭雁雄昨日（9日）到政府總部分享兩會精神，律政司司長林定國指鄭雁雄在會上提到，發展是破解香港經濟和社會深層次矛盾和問題的關鍵，並以簡明方式解說新質生產力概念及與高質量發展的關係。他指鄭再次提醒，必須因地制宜，把握時機，不能讓香港的固有獨特優勢「睡大覺」，固步自封，因而錯失一去不復還的機會。



鄭雁雄（中）到政總分享兩會精神（林定國Fb圖片）

林定國指，鄭首先指完成《基本法》23條立法是彪炳史册的大事，但同時提醒，立法固然不容易，但用好法更艱難；必須牢記維護國家安全工作的長期性、艱巨性和複雜性；雖然取得階段性成果，但必須做好後續宣傳，釋除疑惑，以簡單方式令市民明白什麼不能做，什麼沒有問題。共識是完成立法，讓香港能聚焦發展。

林指，鄭雁雄提及高質量發展和高水平安全的良性互動，是一個涉及安全和發展兩者之間關係十分重要及值得深思的課題。

鄭雁雄：發展是破解經濟社會深層次矛盾關鍵

至於香港未來發展，林定國引述鄭雁雄稱，囑咐大家按七個方面重點把握全國兩會精神，發展是破解香港經濟和社會深層次矛盾和問題的關鍵。林指，鄭雁雄為了令各人更理解國家發展方向，以簡單易明的方式解說了嶄新新質生產力概念和該概念與高質量發展的關係。

林定國稱，鄭雁雄再次提醒，必須因地制宜，把握時機，不能讓香港的固有獨特優勢「睡大覺」，固步自封，因而錯失一去不復還的機會。

林定國指香港發展關鍵所在是把握中國發展的堅定信心（盧翊銘攝）

林定國稱令他印象最深刻，也是認為是香港發展關鍵所在，正是鄭提到的必須把握中國經濟社會發展的堅定信心。他認為，香港面對的最核心問題，是不少人對香港未來缺乏信心，可能是源於對國家未來發展有所擔心，信心危機正在壓抑著香港人打不死的精神。信心帶來希望，信心製造動力，信心化悲觀為樂觀。故此，必須先重振市民大眾對特區以及國家經濟發展方面的信心。信心必須建基於理性客觀事實，方能堅固持久。

林定國強調，所謂攻心為上，必須高度警惕，國家的對手看準了正面臨信心危機這一點，不斷以不同方法企圖進一步削弱香港和國家未來經濟發展的信心。在「一國兩制」大原則下，加上中央的支持，香港的獨特優勢是別人不能輕易拿走的，千萬不要因為對未來缺乏信心，而不自覺地把他們放棄或丟掉。

法治領袖培訓推廣至教師

另外，林定國接受報章訪問時稱會增強國家安全教育，就新法例多作解說，主動安排與個別界別或商會會面，並透露正考慮將律政司目前以制服團體袖為對象的「法治教育領袖培訓計劃」，推展至教師。 林定國指，計劃講授基本的法治原則，培養學員尊重法律的自覺性，從而理解尊重及維護國家安全的重要性，並讓教師將法治和國家安全知識傳遞給年輕人或學生，推進及推廣國家安全意識。