兩會｜鄭雁雄：香港是發展新質生產力的沃土　絕不能錯失機會

十四屆全國人大二次會議香港代表團，周二（5日）下午舉行全體會議，審議政府工作報告。中聯辦主任鄭雁雄聽取國務院總理李強的政府工作報告後，很受振奮、感動和鼓舞，並完全贊同。



指政府工作報告很有政府氣息

鄭雁雄表示，今年的政府工作報告很有政府氣息，與黨中央對標對表，通篇貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和中央決策部署，是一份站位高、定位準、品位佳的好報告；很有時代氣息，分析國內外形勢、走勢、大勢針對性很強，不躲避、不護短、不示弱，既警醒又提氣，是一份立潮頭、沐風雨、強信心的好報告；很有務實氣息，總結工作實事求是、全面客觀、直面問題，部署工作目標明確、重點突出、措施有力，是一份可感知、可操作、可預期的好報告；很有社情氣息，針對社會各界和人民大眾的普遍關切，一一回應、對癥下藥，對得上民心、貼得了地氣，是一份強信心、聚民心、暖人心的好報告；很有新鮮氣息，報告只有簡約的15,000多字，措辭造句樸實無華、重在實用，讓人聽來頻頻點頭會意，是一份重說事、重實用、重落實的好報告。

香港是參與中國發展新質生產力的前沿

鄭雁雄指，中共中央總書記習近平高度重視並系統闡述高質量發展問題，在中共中央政治局新年首次集體學習時又強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要着力點。鄭雁雄說，政府工作報告指出要「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，非常必要。香港具備發展新質生產力的歷史積澱、基礎條件、獨特優勢和現實需要，是發展新質生產力的沃土、也是參與中國發展新質生產力的前沿，絕不能錯失新的生產力發展疊代的機會，必須抓住國家構建新發展格局、推動高質量發展、發展新質生產力的歷史性機遇，積極主動作為，推動創新發展，為服務強國建設、民族復興，展現香港擔當，作出香港貢獻。

要鞏固提升國際金融中心地位

而在金融方面，鄭雁雄說要深刻認識走中國特色金融發展之路的內在邏輯，進一步發揮香港國際金融中心在金融強國建設中的重要作用。他表示，香港國際金融中心既是香港的亮麗名片，也是國家推進金融強國建設的寶貴財富和重要一環。香港是匯聚國際金融資本的「超級聚寶盆」，是對接國際金融規則的「超級聯繫人」，是運籌對外金融關系的「超級支撐點」。又引述習近平多次寄語香港要鞏固提升國際金融中心地位。

鄭雁雄表示，要振奮起來、精明起來、行動起來，攜手貫徹國家重大決策部署，支持特區深化國際金融合作，防範化解金融風險，不斷提高金融競爭力，提振國際投資者信心，擦亮國際金融中心這塊金字招牌，在金融強國建設中當好排頭兵。

海關總署負責人，全國人大財經委、國務院辦公廳、國家發展改革委、財政部等部門工作人員到會聽取意見。