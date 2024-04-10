國產電動車｜陳恒鑌倡放寬用左軚車　運流局：與左上右落原則不符

民建聯立法會議員陳恒鑌今日（10日）在立法會大會就香港使用國產新能源汽車提出口頭質詢，關注政府會否研究放寬左軚車在港登記及使用。



運輸及物流局副局長廖振新表示，香港源用靠左行駛的駕駛原則，即「左上右落」，左軚車的設計與靠左行駛的運輸及道路系統不相符，基於交通安全及道路設計等原則，政府暫時仍會限制左軚車在港登記。



陳恒鑌今日（10日）在立法會大會提出口頭質詢，稱香港主要採用歐洲標準檢驗進口車輛，未有正式採用中國標準，關注當局將來會否考慮採用中國標準驗車。（資料圖片/蘇煒然攝）

不少國產新能源汽車品牌有意進入香港市場，陳恒鑌今日（10日）在立法會大會提出口頭質詢，稱香港主要採用歐洲標準檢驗進口車輛，未有正式採用中國標準，關注當局將來會否考慮採用中國標準驗車；會否因應香港的道路交通日漸數字化和智能化，考慮放寬左軚車的車輛登記；以及有否計劃就進口車輛檢驗的工作重整人手，配合國產新能源汽車在港使用。

運輸及物流局副局長廖振新表示，現行靠左行駛的交通規則下，左軚車駕駛者的視線範圍較少，對駕駛者造成較大風險，香港一向限制左軚車在香港行駛。（資料圖片/黃浩謙攝）

運輸及物流局副局長廖振新表示，法律條文並沒有訂明某一地區的標準，而是訂明客觀車輛構造標準，運輸署一直接受業界提交國家標準證明車輛或其部件符合法例要求，亦接受聯合國的標準等，署方一直因應其他國家的標準而調整合資格範圍，以配合市場發展，自2010年開始，運輸署已接受國家標準審批電動車的認可資格。

廖振新指，香港現時源用靠左行駛的駕駛原則，即「左上右落」的交通規則，運輸基建設施及交通管理措施均以此為基礎設計及發展，左軚車的設計一般都與靠左行駛的運輸及道路系統不相符，全球各地制定交通規則時都會以此作為考量，對與道路系統不相符的車輛施加限制，在現行靠左行駛的交通規則下，左軚車駕駛者的視線範圍較少，對駕駛者造成較大風險，此外香港的停車埸收費設施大多設置車輛的右方。基於上述規則及交通安全，香港一向限制左軚車在香港行駛。

廖振新指，政府2023年5月已發出最新的電動車批量審批指引，便利不同汽車業界提供電動車的相關技術資料，以簡化電動車的審批。（資料圖片/黃浩謙攝）

至於局方會否就進口車輛檢驗工作重整人手，以配合國產新能源汽車在港使用，廖振新指，政府2023年5月已發出最新的電動車批量審批指引，便利不同汽車業界提供電動車的相關技術資料，以簡化電動車的審批，運輸署亦在2022年向業界發出批量機制新指引，讓業界以批量方式引進電動車，及簡化同款電動車的審批流程，截至2024年2月，已有約400多款電動車型號通過運輸署審批，包括約70款的國產電動車。

不過，陳恒鑌反駁現時英國、日本等右軚車地區都容許市民使用左軚車，詢問政府會否著手研究在香港使用左軚車究竟會存在哪些隱憂，「政府唔係話，我哋就係咁㗎啦，個態度唔係咁好」。廖振新表示，香港使用左軚車的基數較少，因此政府仍有觀察及考慮容許廣泛使用左軚車的可行性。

自由黨易志明表示，世界走向電動車是大勢所趨，全港只有9%私家車為電動車，遠遠未追得上國策想達到的數字。（資料圖片/黃浩謙攝）

自由黨易志明表示，世界走向電動車是大勢所趨，全港只有9%私家車為電動車，遠遠未追得上國策想達到的數字，他認為這是因為香港所做的形式認證耗時過長，「市場話畀你聽，我哋仲排緊好長嘅龍」，詢問政府會否增加人手加快審批工作。廖振新表示，早年審批電動車的時間較長是因為文件不完整等原因，有見及此，運輸署已與業界舉行多場簡介會，減審文件，現時審批電動車，包括驗車時間一般為90天，與化石燃料車相約。

選委界陳凱欣關注社區充電設施不足，指外國已推出車、電分離充電服務，關注政府會否考慮提供這類充電技術服務，縮短電動車充電輪候時間。廖振新表示，發展局聯同運輸及物流局已成立小組加快增加充電設施的審批程序，至於充電技術方面，相信環境及生態局會仔細研究。