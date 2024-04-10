夏寶龍北京會見林世雄　充分肯定運輸及物流局工作

撰文：潘耀昇
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港澳辦主任夏寶龍今天（10日）在北京會見運輸及物流局局長林世雄，對運輸及物流局的工作予以充分肯定。林世雄感謝國家大力支持香港善用港珠澳大橋及廣深港高鐵等設施，進一步促進兩地融合。

夏寶龍會見林世雄　充分肯定運輸及物流局工作

夏寶龍今天在北京會見林世雄，聽取林世雄匯報香港在航運、航空及物流等方面的最新工作情況，以及簡介《現代物流發展行動綱領》和《海運及港口發展策略行動綱領》。夏寶龍對運輸及物流局的工作予以充分肯定。

林世雄表示，香港在國家《十四五規劃綱要》及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的支持下，會繼續用好背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鞏固和提升國際航運中心及國際航空樞紐地位，感謝國家大力支持香港善用港珠澳大橋及廣深港高鐵等基建設施，進一步促進香港與內地的融合。

林世雄與國家鐵路局商討改善高鐵服務

同日，林世雄與國家鐵路局局長費東斌和中國國家鐵路集團代表會面，期望雙方繼續保持緊密溝通，持續改善高鐵服務，配合旅客出行的需要。林世雄亦與國家民航局局長宋志勇會面，介紹香港航空業的最新發展，商討加強兩地航空連結等安排。

林世雄與國家交通運輸部部長李小鵬會面

林世雄昨日（9日）抵達北京後與國家交通運輸部部長李小鵬會面，介紹香港在海陸空運輸及物流方面的發展，以及就推進大灣區高質量發展交換意見，同日亦到訪北京大興國際機場，參觀塔台及航站樓了解運作。

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