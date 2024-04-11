國家安全教育日｜陳茂波稱金融是無硝煙戰場　有預案撳熄潛在風險

下周一（15日）是全民國家安全教育日，財政司司長陳茂波今日（11日）接受報章訪問時表示，安全及穩定環境對投資者十分重要，形容金融是無硝煙的戰場，不懷好意者可利用金融攪亂一個地方，而香港作為國際金融中心，亦是國家重要國際金融中心，須穩守及監察金融安全。



陳茂波指，在資金自由進出的同時要監察流向，避免對國家造成不必要風險，而他統籌的跨政府部門、跨金融機構、跨市場小組，24小時監察市場，不會容許衝擊股票市場、貨幣市場情況再發生，並已制訂不同預案「撳熄」可能發生的金融風險。



財政司司長陳茂波。（資料圖片）

下周一香港完成《基本法》23條立法後首個全民國家安全教育日，陳茂波在《星島日報》訪問稱，經濟範疇與國家安全關係密切，並形容金融是一個「無硝煙嘅戰場」，稱有些不懷好意的人若要搞亂一個地方甚至一個國家，利用金融是一個沒有硝煙的戰場，可以做成很大後果。陳茂波稱因此穩守金融安全不單對香港的國際金融中心地位重要，對國家的金融安全亦非常重要。

陳茂波在訪問指，香港作為國際金融中心，匯聚全世界資金和國際人才自由進出，亦是國家重要國際金融中心，因此須非常警惕、監察不同金融市場情況，在資金自由進出之同時，亦要監察資金流向，以免對內地造成不必要風險，當局已制定不同預案「撳熄」可能發生的金融風險，不同金融監管機構間亦設有互通訊息機制，同時要建立強勁的抵禦系統和緩衝空間。