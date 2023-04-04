李家超：下周六全民國家安全教育日　將舉行大量相關活動

特首李家超表示，上周到訪海南參加論壇後回港，提到深信香港走「拼經濟、拼發展」的道路是正確，強調該道路必須要有一個安全穩定的環境。他指下周六（15日）是「全民國家安全教育日」，是香港全面復常後首次舉辦國安活動，活動將會更為實體、多元化，全方位提升香港國安氛圍。



紀律部隊舉行「維護國家安全盃」體育比賽

李家超透露，4月15日開幕禮將有中央駐港機構出席、支持；政務司、財政司、律政司均會主持專題國安講座；保安局轄下紀律部隊及輔助部隊舉行「維護國家安全盃」體育比賽；紀律部隊聯合舉行升旗禮。

他續指，為令市民可於全港18區參與國安活動，民政及青年事務局和民政署會推動及統籌地區活動；文體旅局會為國家安全等相關議題製作成繪本、動畫、展覽，令不同年紀的市民都認識國安。

他又指當局將舉辦小學工作坊，發放6萬本國家安全繪本，他對於昨日（4日）有200多名學生參與到訪內地交流團，涵蓋歷史、科技、經濟發展，認為可提升國民身份認同，期望學生可把握發展機會。他指，隨着香港復常，對於各界組織到內地交流，三司局長都會到訪不同國家招商引才。

建造業、運輸業人力方案 料年中有公布

最近有消息指，建造業、運輸業輸入外勞，小巴業界亦可能會輸入外勞。特首李家超指，會確保整體競爭力與世界比拼，建造業議會指人手短缺1萬至1.5萬人，不少行業欠缺人手。他指整體人力會對於香港市民受到的服務有影響，人力不足到不同地方都有影響，而人力不足都會影響競爭力。他指有關政策局會研究及公布，李希望年中可公布策略。

他稱，需要保障本地就業，包括工資保障，但要考慮輸入人力，外勞工資不能高於該行業入息中位數。他又指會加大培訓，有關決策局會檢視及宣布。

李家超其後指，輸入外勞要平衡多方利益，但如果短缺情況太大，短期內難以供應，就要有措施填補短期需要；如培訓等都難以應付，都要有人手解決。他又稱，要政策局按實際分析做決定。

行會成員張宇人提出飲食業要輸入外勞2,000人，其自由黨黨友、代表批發及零售界的邵家輝亦估計零售業界有4萬個職位空缺，倡議由大灣區輸入人力；但另一名行會成員、工聯會會長吳秋北則表明，政府要先做好人力規劃，實事求是考量情況，若業界單純為壓低成本或人力補充而輸入外勞，他一定反對。

中小學收生下跌 教育局研合併、重置等方案

至於收生不足有班級逐年停辦，開班信有學校獲派0班，中小學該如何營運，李家超指小學學生人數下跌14%，中學下跌18%，教育局政策會考慮學生人數下跌之餘，與學校保持溝通，例如合併、重置等，實際師生人數及後會有公布。

記者被跟蹤 李家超：不談論個別個案

被問到香港記者協會上周發聲明指收到多名記者投訴遭不知名人士跟蹤，李家超會否要求警察跟進？李家超表示：「我不會單獨談某些個案，如果有人想向警察尋求協助，歡迎。」

提到李家超於本月底將與立法會90名議員共同到訪大灣區有何目標時，李家超表示，當局一直與大灣區城市緊密溝通，港府是十分樂意到訪大灣區，認為可以學習其他城市的不同強處，但強調當局仍在討論有多少時間可以到訪、到訪地點等，尤其是是次交流團人數眾多，要確保行程流𣈱。他相信是次交流可了解內地如何使用科技解決問題、教育發展、綠色環保發展等。

五一遊行方面，李家超重申警務處處長要平衡國家安全、公眾安全和市民表達意見的權利，個人看到過往的公眾活動是符合安全和守法，但強調警務處處長是按照各種情況來研判。他又指，警方發出不反對通知書，要研判例如性質、時間、人數等，考慮包括2019年大量公眾活動被騎劫，要不斷總結經驗作出結論，亦不能傷害到不參與人士的權利及利益。