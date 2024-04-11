特別財會｜「國際法律人才培訓學院」須增聘4人　每年開支近670萬

律政司料今年內成立專門的辦公室及專家委員會，推動日後成立的「香港國際法律人才培訓學院」。律政司今日（11日）回覆特別財委會的書面質詢時表示，為推進學院成立，建議開設1個為期5年相等於首長級的非公務員職位，及3個有時限非首長級職位，預料每年開支合共為近670萬元。



律政司表示，為推進「香港國際法律人才培訓學院」成立，建議開設1個為期5年相等於首長級的非公務員職位，及3個有時限非首長級職位，預料每年開支合共為約669萬元。（資料圖片／黃偉民攝）

立法會財務委員會下周一（15日）起召開一連數日特別會議，審議《財政預算案》對2024至2025年度開支預算，各政策局及部門今日（11日）起回覆議員提交的書面問題。

多名議員關注「香港國際法律人才培訓學院」的開支及編制等，律政司回覆指，現時已成立了1個內部工作小組，負責推動成立「香港國際法律人才培訓學院」及相關工作，而律政司會於今內再設立一個專門的辦公室和一個專家委員會，該專家委員會將由海內外專家學者所組成，並協助規劃好學院的推進工作，並會為學院訂立清晰和詳細的長遠路線圖。

建議增設1個首長級、3個非首長級支援 料每年開支為669萬

為推進該「香港國際法律人才培訓學院」成立，律政司建議開設1個有時限、相等於首長級的編外助理首席政府律師職位，屬於薪級第1點的非公務員職位，為期5年。該職位所需增加的年薪開支為202.8萬元，而員工開支總額，包括薪金和員工附帶福利開支，每年平均為255萬元。

另外，律政司亦計劃開設3個有時限職位，包括1個高級政府律師職位、1個政府律師職位和1個律政書記職位，各為期5年，以加強非首長級人員的支援。有關新設非首長級職位所須增加的年薪開支為320.7萬元，而員工開支總額，包括薪金和員工附帶福利開支，每年平均為414.6萬元。這則意味為成立「香港國際法律人才培訓學院」，律政司需新增合共4個職位，預料每年開支合共為約669.6萬元。

律政司表示，該學院將透過定期舉辦法律實務課程、研討會和國際交流活動等，培育相關人才。