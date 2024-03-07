財政預算案｜社署向58間較大資助機構開刀　明年起削2至3%撥款

政府預計2023/24年度錄得千億元財政赤字，2024/25起三個年度各政府部門都要削1%經常開支，社會福利署周三（6日）約見受資助非政府機構，公布削減撥款方案。



119間新年度獲撥款少於5,000萬元的機構，不受影響；其餘58間每年撥款多於5,000萬元的機構，則要在2025/26起兩個年度，先後削減2%及3%撥款，不過期內暫免退還超過撥款儲備上限的金額予社署。署方表示會承擔非政府機構在2024/25年度所需要的削減款項。



▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼



新一份財政預算案提出三個年度連減1%

2月28日公布的新一份財政預算案提出未來兩個財政年度，政府每年節省經常開支1%，在不影響綜援及公共福利金等計劃的前提下，2026/27年度各政府部門再削減1%的經常開支，即連減三年，騰出的資源在內部重新調配，以供優化和推出新的公共服務。

社會福利署周三向受資助的非政府機構，介紹「資源效率優化計劃」的實施及紓緩安排。署方指在2024/25年度，社會福利經常開支1,274億元，佔政府總經常開支22%，為各類別中最高。勞工及福利局和社署稱理解受資助機構的憂慮，決定以基於資助額5,000萬元劃界，推行兩級實施措施。

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119間助機構免扣減 58間中至大型機構只減後兩年

目前有177間機構以整筆撥款或傳統資助模式接受社署津助，署方表示會悉數承擔全部機構2024/25年度需削減的1%撥款，即新年度不受影響。

119間在2024/25年度獲暫定撥款少於5,000萬元，不受影響，社署會全數承擔它們在2025/26年度及2026/27年度分別需削減2%及3%。

其餘58間2024/25年度獲暫定撥款多於5,000萬元的機構，則需在此基礎上，在2025/26年度削減2%，2026/27年度則減3%；為了讓機構更靈活制訂節流方案，這些機構在2023/24至2025/26三個年度總結時，如整筆撥款儲備高於該年度營運開支25%，可保留原必須退款的數額，至2026/27年度才恢復實施。

社署指「資源效率優化計劃」是政府整合財政計劃一部份，以攑控制開支增長，上述安排每年對財政影響為1.9億元，會長期由社署承擔。

▼2月28日 2024/25年度財政預算案重點▼



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樂善堂：不靠凍薪或減人手節流 改用環保系統省電費

樂善堂總幹事劉愛詩表示，理解政府需要節省經常開支1%，對於營辦津助福利服務 定會有輕微影響。她認為中型及大型津助的社福機構能與政府共渡時艱，幫助119間小型機構做法明智。樂善堂作為中型機構會願意配合，期望當經濟好轉，府能取消相關節省經常開支方案。

樂善堂屬每年獲整筆過撥款額超過5,000萬元的中型機構，劉愛詩表示，在常務總理會支持下，去年開始已作出開源節流措施，最近獲善長資助更換了安老院舍全院的照明系統，全部改用了LED燈，令院舍每年減少約50至60萬元電費開支。

她重申暫時不會以凍薪或減少人手作節流，會以環保措施作節流，改善硬件提升服務質素，並能有效運用資源。