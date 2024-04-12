李慧琼稱陳國基在前廳交流會有三個體會　包括要加強愛國主義教育

立法會內務委員會主席李慧琼匯報和政務司司長陳國基會面情況，她說4月10日舉行的立法會前廳交流會上，官員和議員認同隨着香港建立更穩定更安全環境，現在是政府聯同各界發展經濟、改善民生的黃金時間，又表示陳國基有三個體會，包括要加強愛國主義教育。



李慧琼。（資料圖片/林靄怡攝）

陳國基和議員交流有三個體會，包括要加強愛國主義教育，以加強市民的愛國情懷和國民身份認同，提升社會對外部勢力干預和抹黑國家的免疫力；加強地區建設和加快旅遊業發展步伐，地區關愛隊區議會和三會會做好地區諮詢工作，文體旅局會繼續聯同旅遊發展局通過不同盛事吸引旅客；加強醫療協作，包括今年推出的「醫健通+」計劃和推展跨境醫療協作。

行政長官李家超3月25日公布，已接納香港司法人員推薦委員會任命歐頌律為終審法院其他普通法適用地區非常任法官的推薦，李慧琼說政府會作出預告，動議議案徵求立法會同意有關任命。

就本月24日及25日立法會會議處理事項，李慧琼說當日是第二次《財政預算案》的會議，只會設書面質詢，每位議員可就《財政預算案》發言一次，上限10分鐘，政府會在第三次《財政預算案會》議回應議員建議。