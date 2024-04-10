第14次前廳交流｜陳國基：熱烈討論愛國教育　透過四大板塊推動

政務司司長陳國基形容今日（10日）的14次前廳交流會收獲甚豐，他指大家熱烈討論推動愛國主義教育，由他領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」與剛成立「愛國主義教育工作小組」，將協調政府和社會各界力量，加強國家歷史文化和國情教育；他又指政府與工作小組會透過4大板塊落實工作，包括在學校加強教育，建議學生的認同感和歸屬感。



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陳國基指，大家熱烈商議如何更好推動愛國主義教育，加強全港市民的愛國情懷和國民身分認同。由他領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」，與新成立「愛國主義教育工作小組」，將協調政府和社會各界力量，與《中華人民共和國愛國主義教育法》內容對接，加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。

他指，特區政府會聯同「工作小組」，通過以下四大板塊策劃和落實不同工作，首先在學校層面加強教育，讓我們的下一代自小認識國家的歷史、文化、國情和成就，建立認同感和歸屬感；結合中華文化、中國歷史，以及國家社會經濟發展等重要內容，開展愛國主義教育活動；在社區層面加強推廣；及善用傳媒和不同媒體平台，做好傳播工作。

他又稱，適逢今年是中華人民共和國成立75周年，會全力籌備一系列以愛國主義教育為主題的國慶活動，並鼓勵社會各界舉辦相關活動，務求在整個社會營造愛國氣氛。