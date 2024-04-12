陳國基：未來重點加深新一代認識國安　愛國主義小組盡快開會

下周一（15）日是「全民國家安全教育日」，也是本港完成《基本法》第23條立法後首個「全民國家安全教育日」。政府司司長陳國基今早（12日）出席一個校園國安教育活動時指，國安教育要從小做起、加深年輕一代對《憲法》、《基本法》、《香港國安法》及新通過的《維護國家安全條例》的認識，培養國民身分認同，是特區政府未來的工作重點之一。



他稱，剛成立的「愛國主義教育工作小組」會盡快召開首次會議，動員政府和社會各界力量，在社區上將愛國主義和國安教育等精神更好結合並傳遞開去。



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教育局聯同香港特區維護國家安全委員會悉心在多間學校舉辦「心繫家國」國安教育活動，陳國基今早偕同國安委秘書長區志光和教育局副局長施俊輝到黃大仙官立小學，與約100名來自廣東道官立小學和愛秩序灣官立小學的學生一起參與活動。陳國基指，隨着《維護國家安全條例》上月刊憲生效，健全了香港維護國家安全的屏障，下一步要做好公眾教育，提高市民對國家安全的意識，厚植他們的愛國情懷，在全社會營造自覺維護國家安全的濃厚氛圍。

他稱在活動中特別留意到，學校以攤位遊戲和簡單易明的展板，向學生介紹國慶日、抗戰勝利紀念日、國家憲法日等紀念國家重要事件的日子，及國家安全領域的名稱等。最令他驚喜是，學生大使介紹國家安全主題展板時都琅琅上口、有板有眼，反映學生對國家安全有一定概念，形容：「非常抵讚」。

他稱，有了國家安全的堅實護航，深信全港上下將必意志高昂，同為建設更美好的香港，發展經濟、改善民生，乘風破浪、續創輝煌！