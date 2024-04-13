華豐大廈三級火｜麥美娟稱賓館發牌制度嚴謹　需否修例由社會討論

華豐大廈早前發生三級火造成多人死傷。民政及青年事務局局長麥美娟今日（13日）在電台節目稱，華豐大廈有接獲消防安全指示但並無遵辦，本身亦無參與各項政府支援的大廈管理計劃。



至於華豐大廈內有多個持牌賓館，麥美娟強調發牌制度嚴謹，就制度是否需要修例，她指需要社會討論。此外，她表示今次是慘痛教訓，籲業主要盡責做好樓宇安全工作。



民政及青年事務局局長麥美娟到梁顯利油麻地社區中心探訪受華豐大廈三級火影響的住客。（梁鵬威攝／資料圖片）

200名關愛隊義工事後支援

麥美娟在節目中表示，對華豐大廈三級火表示心痛，政府當時立即啟動庇護中心，關愛隊都有當值，約200名義工參與工作，疏散的人士當中，包括兩名法國旅客翌日要離港，關愛隊都有協助寄出行李。她同時多謝社會有心人，包括有人捐贈衣物等。

就樓齡較高的樓宇，她表示今屆政府已增加措施協助法團，亦有大廈管理專業顧問服務計劃試驗計劃支援法團，另有跨部門小組跟進樓宇檢查維修進度。

另外，政府亦設有消防安全指示支援服務計劃，協助法團申請資助，呼籲業主如不懂得處理大廈問題，可以向區議員尋求協助。此外，麥美娟稱今個月會刊憲，物業管理公司要協助法團遵辦消防安全指示。

警方、關愛隊及民政署在華豐大廈外協助居民。（林澤鋒攝／資料圖片）

賓館牌照嚴格按照要求 修例則需社會討論

華豐大廈內有多個賓館及住房。麥美娟指牌照處嚴格按照要求，確保申請人遵行法例所定要求。被問及法例是否需要修改，麥表示需要社會再討論。她又稱，賓館每年都需要提交消防安全證書予民政處，政府都會抽查，如發現違規就需要糾正，否則會取消牌照。