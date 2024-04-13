華豐大廈三級火｜麥美娟稱賓館發牌制度嚴謹 需否修例由社會討論
撰文：馮子健
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華豐大廈早前發生三級火造成多人死傷。民政及青年事務局局長麥美娟今日（13日）在電台節目稱，華豐大廈有接獲消防安全指示但並無遵辦，本身亦無參與各項政府支援的大廈管理計劃。
至於華豐大廈內有多個持牌賓館，麥美娟強調發牌制度嚴謹，就制度是否需要修例，她指需要社會討論。此外，她表示今次是慘痛教訓，籲業主要盡責做好樓宇安全工作。
200名關愛隊義工事後支援
麥美娟在節目中表示，對華豐大廈三級火表示心痛，政府當時立即啟動庇護中心，關愛隊都有當值，約200名義工參與工作，疏散的人士當中，包括兩名法國旅客翌日要離港，關愛隊都有協助寄出行李。她同時多謝社會有心人，包括有人捐贈衣物等。
就樓齡較高的樓宇，她表示今屆政府已增加措施協助法團，亦有大廈管理專業顧問服務計劃試驗計劃支援法團，另有跨部門小組跟進樓宇檢查維修進度。
另外，政府亦設有消防安全指示支援服務計劃，協助法團申請資助，呼籲業主如不懂得處理大廈問題，可以向區議員尋求協助。此外，麥美娟稱今個月會刊憲，物業管理公司要協助法團遵辦消防安全指示。
賓館牌照嚴格按照要求 修例則需社會討論
華豐大廈內有多個賓館及住房。麥美娟指牌照處嚴格按照要求，確保申請人遵行法例所定要求。被問及法例是否需要修改，麥表示需要社會再討論。她又稱，賓館每年都需要提交消防安全證書予民政處，政府都會抽查，如發現違規就需要糾正，否則會取消牌照。