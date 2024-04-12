華豐大廈火｜起火光井連接走廊　一樓鐵絲網封窗　二樓開放式走廊

佐敦道華豐大廈發生三級火警，釀成5死40傷，大廈尚未解封，但住客陸續獲安排登樓取回行李及必需品。有人拍攝了屬起火源頭的一樓光井，以及走廊和房間焚毀的情況。從照片及影片可見，光井其中三面被建築物包圍，放置各式各樣的雜物，包括木板、膠袋、手推車、家具等，部分已嚴重損毀，懷疑是起火位置，其上方的鐵皮簷篷亦已燒至溶爛。光井可通到大廈一樓走廊，門、窗等以鐵絲網圍封；而傳媒《明報》取得的照片則可見二樓走廊屬「開放式」，只有鐵欄杆，相信一旦光井起火時，烈燄濃煙可直接攻入兩層樓的走廊。



另外，一樓走廊及單位被燒至面目全非，有天花板的電線塌下，支架阻路，住客在人員陪同下上樓，但用手電筒摸黑找到自己的房間及財物亦有一定難度。

一樓光井放置大量雜物。（受訪者提供）

消防處火警調查專案組呼籲，市民如有就佐敦道三級火警拍下事發經過，請即聯絡消防處專案組（電話/WhatsApp：5579 1324 ）。市民所提供的影片、照片或其他線索，將可能對消防處的調查工作大有幫助。

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當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，情況危急。（讀者提供）

大火發生於周三（10日）早上7時53分，位於佐敦道13至15號的華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。250人被救離開，另外50人自行疏散到安全地方。傷者分別被送到多間醫院救治，其中3男2女不治。

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）