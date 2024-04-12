華豐大廈火｜住戶與狗困2樓獲地盤工引路﹕感謝義無反顧入火場

佐敦道華豐大廈周三（10日）發生三級火，造成5死40傷。事隔兩日，住戶陸續獲准返回單位收拾。《香港01》今日（12日）接觸到13樓住戶區先生，憶述火警當日逃生的驚險情況，指自己是被煙攻醒，驚聞多次爆炸聲及女子慘叫醒，混亂間連忙收拾貴重物品並帶同愛犬「Gavin」向下逃生，惟在2樓被濃煙圍困，無路可逃，幸遇到救人地盤工人文先生，獲對方引路，終「死裡逃生」。



區先生亦透過《香港01》表示，感謝文先生當日義無反顧、見義勇為衝入火場，他形容當時2樓可能是大廈最危險的地方，一片漆黑、濃煙密佈、「乜都睇唔到」，但文在如此惡劣的環境下都走入大廈幫助居民，「真係好難得，否則可能我哋（區與愛犬）同伯伯都在濃煙下都會『走咗』」。區表示，如有機會也希望能到地盤再親自多謝文先生。



佐敦道華豐大廈4月10日發生三級火，13樓住戶區先生當日「被煙攻醒」，發生該層走廊已有濃煙攻入。照片可見走廊有人晾晒衣物，亦放有一部小童單車。（區先生提供）

從事發後照片及影片可見，華豐大廈一樓光井其中三面被建築物包圍，可通到大廈一樓走廊，門、窗等以鐵絲網圍封；二樓走廊屬「開放式」，只有鐵欄杆。而區先生向《香港01》提供的照片見到，事發當日13樓走廊同樣有濃煙攻入，區先生指相信全座大廈面向光井的走廊均是開放式，以致濃煙在起火不久後已攻入各層。

區先生憶述火警當日自己是「被煙攻醒」，隨即聽到多次爆炸聲和此起彼落的女子慘叫聲，並見到有人拖着篋跑走，而他居住的13樓走廊已有不少濃煙。當刻他不知道是樓上還是樓下起火，又擔心會有爆炸，於是連忙回家執貴重物品及帶着愛犬「Gavin」逃命，但走到8、9樓已見很多人坐着、未有繼續前行。

他自己則帶着Gavin繼續向下逃生，惟走到5樓已感受到熱力及有大煙，逃到2樓時更發現水渠爆裂、無法前行，一名行動不便的老翁就在他身旁；但上方3至5樓卻又濃煙密佈。

佐敦道華豐大廈4月10日發生三級火，附近的地盤工人擔兩條長梯到簷篷供居民逃生。（讀者提供）

人狗「唔上唔落」之際，在漆黑中見到有電筒光線，以及一個戴着安全帽的人，他事後得知對方正是救人英雄地盤工文先生。文先生陪同老翁離開，區詢問是否可隨同離開獲應允，眾人遂從2樓爬出外面。區指當時為Gavin以濕毛巾掩住口鼻，自己卻未有任何防護，故逃出大廈時已「眼都紅晒」，形容當時是「死裡逃生」，幸自己與愛犬事後都沒有大礙。

協助救人的文先生與同事，今日則獲香港建造商會頒獎狀表揚，並獲一封利市作鼓勵，商會會長林健榮大讚他們是「非一般地盤工人」。

佐敦道華豐大廈4月10日發生三級火，其間有一名老翁被困，工人用吊機將老翁由高處吊回地面。（讀者提供）

遷入華豐大廈約8個月，區形容大廈環境雜亂、衛生較差，常有老鼠出沒，且防煙門附近亦不時有人堆放雜物；從他提供的照片見到，其居住的13樓走廊除有人晾晒衣物，亦放有一部小童單車。

他慶幸火警發生時，逃生通道未被大型雜物阻塞，否則恐釀更多傷亡。目前區的單位供水尚未恢復，但供應予居民的酒店宿位有限，又有不少長者、傷殘人士等輪候，故他現時暫借住朋友住所。他希望華豐大廈供水及公用設施等早日復常，盡早搬回家中。

區續指，其單位懷疑日前在消防搜救期間被破門，他今日返家時發現大門已由當局協助以鎖頭鎖上。

佐敦道華豐大廈4月10日發生三級火，消防破門搜救查看是否有人被困。13樓住戶區先生的住所亦被破門，他4月12日返回單位，發現大門已由當局協助以鎖頭鎖上。（區先生提供）

佐敦道華豐大廈4月10日發生三級火，當時大廈持續有火花及濃煙冒出，情況危急。（讀者提供）

▼佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）