華豐大廈｜李家超：不遵辦消防指示將增罰則　先代業主維修再徵費

油麻地佐敦道華豐大廈上星期發生三級火警，造成5死40人傷，事件揭示大廈未有遵辦屋宇署發出的消防安全指示，拖足16年。特首李家超說，將會修例增加不遵辦消防安全指示的罰則，當局亦會主動介入，代業主維修大廈的消防設施，之後再徵收費用，並可能施加罰款，以免業主拖延消防工程，保安局會今年內會將修例草案提交上立法會。



李家超：不遵辦消防指示將增罰則 先代業主維修再徵費

華豐大廈奪命三級火揭示屋宇署及消防處過去多次巡查發現問題，甚至曾發消防安全指示、強制驗樓令等，大廈法團均未全部遵辦。李家超今天（16日）出席行政會議前會見傳媒，被問到部門發出指示後是否不理會，有否失職及未盡責執法。

李家超說，香港老舊大廈較多，面對資源有限、數目巨大的情況，政府要訂優次，已要求消防處和屋宇署檢視執法優次，增加執法效能，縮短採取措施時間。

針對大廈長期未有遵辦消防安全指示，多位立法會議員認為應修例，先由政府介入，費用稍後追討。李家超說保安局擬修例，容許在急切情况下介入消防工程，並向有關單位追收費用，甚至施加罰款，已要求保安局加快工作，將提交草案的時間縮短兩至三個月，相信今年內可將立法建議提交立法會。

遇不合理收費應向部門求助 李家超：從中取利社會不容

李家超又說，留意到部分工程延誤，與收費突然增加有關，呼籲業主如發現不合理收費應向有關部門，特別是市建局尋求較公平的判斷，從中取利的行為社會不容。

再被追問政府有何追討及相關責任者會否有懲處時，李家超重申政府將修例增加罰則及讓當局主動介入改善消防措施、加強巡查及檢視大廈內的防火及救火設施，他表示，全港有很多私人樓宇，認為業主都有責任維護好大廈，如果有大廈業主認為需要政府額外協助，可以向政府求助，強調令居住環境安全是業主責任，政府亦有各資助計劃，市建局也有一站式平台幫助業主。