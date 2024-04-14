華豐大廈3級火｜租戶重返大廈心戚戚然　冀當局徹查向死傷者交代

經歷三級大火的華豐大廈今日（14日）正式解封，4樓以上單位恢復水電，但仍有個別住戶電力故障。升降機仍然停止運作，住戶出入靠行樓梯，煤氣亦有待搶修。租戶陸續返回寓所，忙於清潔。得悉同層鄰居吸入濃煙正留醫深切治療部，6樓譚小姐感到難過：「希望佢哋（傷者）快啲好返啦，自己個心真係唔舒服㗎。」



得悉同層鄰居吸入濃煙正留醫深切治療部，6樓譚小姐感到難過：「希望佢哋（傷者）快啲好返啦，自己個心真係唔舒服㗎。」（香港01記者）

居住在6樓的譚小姐坦言火警過後心理壓力很大，回來後一直都無法入睡，亦希望傷者早日康復，「返到嚟個心唔舒服，好似個心囉囉孿，無辦法瞓，一晚都無瞓過。喺度又唔安全，有個鄰居焗到入ICU（深切治療部），一返嚟就好難過。」她指她因傷停工，才剛好轉想找工作時又迎來這場災禍，加上當初簽署租約時簽了一年，現時仍未約滿，但「住喺度都冇安全感」﹑「真係好怕，好擔心」，現時最需要的支援就是協助搬遷。

同樣住在6樓的另一住戶指現時回家要走樓梯，今天才剛恢復供水，但單位仍未能通電，「叫咗師傅嚟睇都搞唔掂」。對於大廈防火措施，她指近自己單位樓梯其實一直頗為暢通，除了垃圾桶外没有其他雜物，至於另一邊樓梯情況就不清楚，不過「呢到太舊，電路又亂，我覺得其實都危險」。

而分別在1樓﹑3樓﹑5樓經營賓館的負責人指，1樓賓館損失慘重，「全部防煙門﹑天花板﹑消防嗰啲（設備）全部都燒晒」。而賓館生意亦大受影響，「推咗啲單，全部都冇得做，每單都有平均二三百蚊」，不過她指比起金錢損失，徹查事故起因，對死傷者有所交代更重要，「人可以冇錢，但唔可以冇命」﹑「人哋無辜嘅，無啦啦就冇咗一條命，呢啲係真係非常悲劇，唔同死傷者交代，點樣向市民社會交代？一定要追究。我哋損失幾多都算，但呢啲（人命）又點樣同人交代呢？我淨係關心呢啲，其他我冇咁計較嘅。」她指現時業主立案法團仍未有任何人出來交代或聯絡租戶。