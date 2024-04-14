華豐大廈三級火｜黃偉綸讚民安隊周生勇敢無私　路過火埸挺身救人

上周三（10日）油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死40人傷，事發時多名被困住戶在窗邊求救，路過的民安隊成員周先生與7名地盤工人挺身而出救出10多名居民。財政司副司長黃偉綸今天（14日）出席民安隊活動時，主動提及周先生挺身而出參與救援，讚揚他有勇敢無私精神，並有賴民安隊平日的訓練。



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黃偉綸讚揚民安隊成員周先生 勇敢無私挺身救人

黃偉綸在民安隊總部出席「全民國家安全教育日暨民眾安全服務隊開放日」，致辭時主動提及油麻地佐敦道華豐大廈三級火，他說要特別讚揚協助拯救災民的民安隊成員周先生。

一邊開喉射水，一邊安撫居民，話頂多陣啦，救援嚟緊㗎啦，更加指導在場嘅七位地盤工人，用燒焊工具燒開有礙逃生嘅鐵絲網，最後成功救出超過十位居民。周先生嘅勇敢、無私精神，我相信有賴佢喺民安隊獲得多年嘅訓練，絕對值得大家表揚㗎。 財政司副司長黃偉綸

黃偉綸又說，民安隊是一支非常優秀的輔助應急部隊，接近8000名長官、隊員和少年團員，多年來本著「救急扶危，服務社會」的宗旨，善用餘暇，隨時候命，提供應急及多元化的社會服務，絕對值得嘉許。

當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，情況危急。（讀者提供）

民安隊周先生路過聯同地盤工 擔梯用吊機救出十多人

《香港01》早前接觸到有份救人的民安隊成員周先生，他指當天下班行經華豐大廈附近南京街時，聽到有人大聲呼救，他循聲走到華豐大廈後面的一個地盤，見到有5名成人手抱2名小童站在華豐大廈後巷簷篷求救，並陸續有人從大廈逃出來，但大廈與地盤之間有一道鐵絲網，有礙逃生。當時華豐大廈持續有火花及濃煙冒出，情況危急。周先生心急想救人，奈何始終隔着鐵絲網，此時有約7名地盤工人上前協助。

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地盤工人即擔兩條長梯到簷篷位置供居民逃生。（讀者提供）

周先生與地盤工安撫居民：頂多陣呀，救援嚟緊！

周先生立即叫地盤工人用燒焊工具燒開鐵絲網，他則手持水喉隔着鐵絲網射水支援。他與工人多次叫道：「等多陣呀，頂多陣呀，救援嚟緊！」隨後工人終成功打開鐵絲網，眾人又拿出兩條長梯到簷篷位置供居民逃生，期間一名老翁行動不便被困，工人出動吊機將老翁由高處吊回地面，最後救出十多人。

期間有一名老翁被困，工人亦用吊機將老翁由高處吊回地面。（讀者提供）

地盤工文先生：幫到手就幫，我哋無理咁多

有份救人的地盤工人文先生表示，當天早上8時上班時見到華豐大廈冒出濃煙，並聽到有人呼救，隨後有十多人從華豐大廈行出來站在簷篷求救。他指當時所有地盤工友與一名民安隊成員都有協助救人，並擔起扶手梯供居民逃生，用吊機將行動不便的老翁救出來，一共救出10多名居民。被問到為何會出手救人，文先生坦言：「人命關天，第一時間出去幫吓手，幫到手就幫，盡量啦，我哋無理咁多。」