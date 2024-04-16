五一黃金周｜各區民政處監察人流　落馬洲設公共交通工具專線

五一黃金周還有半個月就到，文化體育及旅遊局今日（16日）再次召開跨部門會議，跟進各部門預備工作。黃金周期間，各區民政處會監察區內旅客人流，因應情況加強景點管理，而各個關口將會加強人流管理和交通工具班次，落馬洲/皇崗口岸亦會設立公共交通工具專線。



政府多個部門、旅遊相關機構、景點和酒店負責人出席今次會議。各口岸將於黃金周期間加強人流管理和交通班次，警方會安排公共交通工作利用新深路設立的指定專用行車線前往落馬洲/皇崗口岸。而海關、警務處、入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心亦會啟動，監控陸路邊境管制站情況，並與內地相關機構保持緊密聯繫。

地區方面，各區民政處會密切留意區內旅客人流，並會按實際情況加強旅遊景點的管理，而主要景點亦會有人流控制安排。

加強巡查商舖 保障旅客權益

旅監局已提醒接待內地旅行團的旅行社，盡量分散入境時間，並敦促旅行社、店舖和餐廳管理好秩序。旅監管亦會加派人手巡查旅行團註冊商店，海關亦會加強巡查店舖，保障旅客權益。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府會密切注意五一黃金周情況，並與相關機構和業界加強協調，做好人流管理。