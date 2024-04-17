華豐大火｜甯漢豪：重訂執法優次處理高危大廈　檢討建築物條例

發展局局長甯漢豪表示，佐敦道華豐大廈火災發生後，當局會循多方面加強消防安全執法和檢控，包括調配更多人手、重訂執法優次，集中資源處理例如單梯樓宇、多賓館或劏房、未有遵辦驗樓通知亦未聘請驗樓人員等高危大樓。此外，正全力檢討《建築物條例》，希望簡化檢控程序、降低檢控門檻。



甯漢豪（立法會直播畫面截圖）

行政長官李家超昨日（16日）稱就佐敦華豐大廈三級火事故，已要求各部門增強執法效能。發展局長甯漢豪今日（17日）在立法會特別財委會會議上稱，消防處會加入由發展局領導的協作平台與屋宇署、民政事務總署和市建局，加強個案管理，協助法團或業主遵辦消防安全指示。

甯漢豪指，去年多宗樓宇外牆石屎剝落事故、嚴重火災等，反映業主未有認真看待樓宇維修等相關指令，當局的執法力度亦不足，當局正全力檢討《建築物條例》，希望簡化檢控程序、降低檢控門檻，今年內就逾期未遵辦驗樓等通知、潛建等違規建築物工程，提出建議諮詢業界和公眾。

另外，甯漢豪說，北部都會區是未來十年熟地和房屋供應的重要來源，亦是香港發展的新引擎；政府會繼續全力推進北部都會區和其他主要造地項目，今年將啟動多個新發展區的土地平整及基礎設施工程，亦會探討採用「片區開發」的模式，改善現金流和加快建設。