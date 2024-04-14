華豐大廈｜田北辰批消防條例如「無牙老虎」　促當局介入執行命令

佐敦華豐大廈發生奪命三級火，造成5人喪生。大火揭發屋宇署及消防處過去多次巡查發現問題，甚至曾發消防安全指示、強制驗樓令等，惟大廈法團並未全部遵辦。多名議員今早（14日）在電台提到，這場大火揭示現存法例的不足，有議員建議消防問題應與舊樓維修同樣重要，建議政府部門應主動到大廈，執行長期未遵辦的法定命令。



▼4月10日 佐敦華豐大廈3級火救援情況▼



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實政圓桌立法會議員田北辰則指，16年前發出的消防安全指示，華豐大廈至今仍未執行，如業主不遵守，罰款上限僅2.5萬元，批評《消防條例》如同「無牙老虎」。

他續指，《建築物條例》縱是「有牙老虎」，違反可判罰款、甚或監標，但屋宇署要求大廈強制驗樓近6年，大廈未獲遵從，而條例更列明業主「如不遵從而無合理解釋」，他舉例指「招標無人入」、「有人入，又要換人（指業主立案法團換屆）又重新嚟過」為由，6年過去，問題依舊亦無人受罰，批當局未善用條例，是「有牙唔用」。

田北辰認為，消防問題應與舊樓維修同樣重要，建議政府部門應主動到大廈，執行長期未遵辦的法定命令。

田北辰批評《消防條例》如同「無牙老虎」。（資料圖片／蘇煒然攝）

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員、市建局非執董謝偉銓則提到，社區有不少舊樓，與華豐大廈一樣有維修及消防問題，並指現有法例阻嚇力不足。他又認為，所有持份者均有責任，除法規上的問題，政府官員是否積極處理也有影響。

他表示，就市區更新問題，單靠市建局難以做好，亦須有私人市場參與，政府宜提供經濟誘因，吸引私人公司參與。

就華豐大廈內有35間賓館，坊間關注數量是否過多的問題，民建聯立法會議員鄭泳舜也在節目上提到，油尖旺區不少舊樓都有賓館經營，包括涉事大廈，而當局發牌時往往只規管賓館內的情況，或會忽略大廈公用通道情況，促當局檢討《旅館業條例》，「值得去睇睇，係咪賓館無上限咁」。