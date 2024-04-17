往機場途中被包圍指罵　前賢學思政召集人王逸戰：為何知道行程？

去年9月刑滿出獄的前賢學思政召集人王逸戰，今日（17日）在前往機場準備去旅行時，於東涌突然被4名男子包圍指罵。王逸戰其後在Instagram說，今次行程連朋友都不知道，「到底何人能得知我今天會前往機場並如此精準掌握我的行程進而埋伏？」



據王逸戰Instagram所述，今日在東涌前往機場途中被4名陌生男子阻擋去路，兩人在遠處拍攝，一人在旁拍攝，最後一人向他指罵，「可惜相關人士的言辭只是毫無論據的抹黑，不值得我花墨水回應」。

他透露今次行程連朋友都不知道，質疑甚麼人能知道他會前往機場，又質疑為何他一開始直播就有人打電話給這些包圍者，然後這些人拔腿就跑。

稱頻遭假帳號抹黑「內容、時間神奇地一致」

王逸戰又說，近日有一些假帳號定時在網上攻擊抹黑他，「連留言的內容和時間也神奇地一致」。他說「只是想在這裡努力活着，為何還要浪費那麼多資源在我身上」。

王逸戰指這些人「不斷叫我報警但又稱報警沒用」，稱他們的行為和言辭不禁讓他想起了2019年，決定報警處理。

王逸戰與另外3名賢學思政的前成員，在擺街站時喊「光時」口號，而在2021年9月被警方國安處拘捕，控以《香港國安法》中的「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」。王逸戰被判囚36個月，去年9月已經刑滿出獄。