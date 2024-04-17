黎智英案｜辦監選活動曾找Mark Simon　陳梓華事後獲贈離岸公司

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第62天，法律助理陳梓華今(17日)繼續作供，他透露李宇軒曾向他稱想邀請外國議員，在2019年來港作區議會選舉的監選活動，但欠25萬元，想陳找Mark Simon，Mark確認會請英國上議院一名議員後，便給李50萬。事後Mark指活動辦得不錯，又稱其「老闆」好有錢，但不是每個人要求都贊助。陳後來獲贈一間黎的離岸公司作獎勵，Mark並建議陳用該公司支援社運及國際文宣。



陳又稱，李宇軒2019年底欲赴美訪問前，曾著陳找Mark協助安排，李後來有告知陳他曾與誰會見，又提及李等人準備的制裁名單。法官問李是否在向陳報告，陳稱覺得李只是與他分享而已。



陳梓華稱，Mark Simon曾問監選團會否請英國上議院議員奧爾頓勳爵（中、黑西裝）。（盧翊銘攝）

Mark Simon問會否請認英國奧爾頓勳爵

陳梓華指2019年11月區議會選舉前，李宇軒曾稱要辦一個監選活動，並想邀請英、日、澳議員來港，但尚欠25萬資金，著陳「諗諗辦法」。陳理解李有意聯絡黎或Mark Simon，遂聯絡Mark Simon，並將李提供的議員名單發給對方。Mark Simon問英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）會否參與活動。陳向李確認後，Mark Simon知悉後稱會「大力支持」該監選活動，並過戶50萬元給李。

不知為何會變雙倍資金

陳指當時有叫李及Mark Simon自行聯絡，亦不知為何會變了雙倍資金，他曾向李說：「佢都冇咁樣俾過50萬我，你好犀利。」李回應：「呢樣都唔犀利。」又指前學民思潮成員李宗澤更「有謀」，能安排酒店住宿。

陳梓華。

指Mark Simon想陳繼續做中間人

陳指區選後，他與Mark Simon在沙田君悅酒店見過面，對方指選舉監選活動「做得好好」，又稱許多民主派會尋求黎的資助，但：「我老細好有錢，唔代表佢任何人都要贊助。」他又指李宇軒每次都在最後一刻才找人幫手，認為李「唔係好識做人」，故想陳繼續當中間人協調雙方。

黎叫歐洲處理公投程式公司報價

Mark Simon又指，有外國官員或政府想了解香港情況，未來文宣更需國際遊說，爭取海外政府採取措施，迫使港府回應訴求，但沒說明具體措施。他另提到區選「黃絲勝算」屬大勢所趨，已與黎開始研究辦初選延續這股氣勢。法官李運騰問，當時是否已有人提出初選？陳指黎後來曾透露，已找一間處理公投程式的歐洲公司報價。

陳獲贈黎名下離岸公司

陳續憶述當時Mark Simon曾提及可協助他，開設離岸銀行戶口，他與黎商討後，決定將其中一間空置公司轉到陳名下。翌年1月陳簽署轉名文件，得知該英屬處女群島（BVI）公司為「LAICOCK」。陳確認該公司原屬黎、Mark Simon及壹傳媒財務總監周達權名下，自2020年1月轉為陳名下。

著陳用公司支援社運及國際文宣

控方呈上「LAICOCK」香港戶口月結單，陳確認他接收戶口時尚餘8萬，當時Mark Simon曾著他將該8萬歸還，但他在被捕前都沒還款。Mark Simon曾建議陳用「LAICOCK」支援社運及國際文宣，若有需要，可使用匿名的公司戶口匯錢予海外單位。

陳梓華指李宇軒(圖)向他提及赴美之行只是分享，並非報告。(資料圖片)

李憂空手赴美準備制裁名單

陳又提到李於2019年12月透露打算赴美會見官員，但憂最後「一個人都見唔到」，他稱想會見美國參議員Rick Scott，及與黎關係好的朱牧民，而重光團隊(SWHK)及攬炒團隊正在幫忙拉關係。陳後來向Mark Simon轉述指，李有意赴美做國際遊說，並打算將一份制裁名單交給當地官員，因李不想：「兩手空空咁過去」。Mark Simon稱會安排，又叫陳鼓勵李，陳便叫李：「放心去network下，加油。」

認為李提及見聞只是分享

陳又稱，據他了解，李約於2020年1月赴美，回港後曾向他發出一份制裁名單，指已交給美國官員。法官李運騰追問，李此舉似乎是在向陳報告。陳稱因為當時已決定會由李及劉祖迪打「國際線」，他沒有參與國際遊說，故認為李當時旨在想分享他在當地「識咗啲人」、「做過啲乜嘢」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022