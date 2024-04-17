黎智英案｜陳梓華指黎想老泛民主導整條國際線　要求與劉祖廸見面

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊第62天，法律助理陳梓華今午（17日）繼續作供，並提及他幾次與黎會面的事，包括他與「攬炒巴」劉祖廸等人到黎智英於台灣陽明山大宅見面的經過。陳稱黎曾向他表示，認為應以和理非作為抗爭手段，組成領袖團隊，他強調他並非不支持勇武，為取得國際支持，應由「老泛民」主導，團結「國際線」及「攬炒派」，並稱獲國際支持比勇武支持更重要。陳認為黎的意思簡單而言是：要主導整條國際線。



陳梓華指黎智英的想法是要主導整條國際線。（資料圖片）

黎要求與劉祖廸見面

主控官周天行提問時，引述了黎智英與陳梓華之間的訊息，陳於2019年12月曾稱他將會赴英會見一名「來賓」。陳庭上解釋，「來賓」是指「攬炒巴」劉祖迪，當時黎要求與劉見面，因黎留意到攬炒團隊發展得好，在「國際線」文宣方面較有名，故想與他商討組成領袖團隊。

赴英向劉轉達黎的意思

陳稱他其後赴英，並向劉轉達了黎的想法，劉對黎欲以和理非作為主導的想法有保留，陳便稱劉可直接與黎會面，旅費會由黎支付，劉最終同意與黎見面。

陳又稱他在該次英國之行，亦與「香港監測」創辦人羅傑斯會面。他指黎本希望他與英國上議院議員奧爾頓勳會面，以便日後國際遊說，但因對方沒有空而未能成事；黎之後亦有補償他該次英國之行的旅費。

陳梓華稱曾親赴英國與劉祖廸見面，並向劉轉達黎的想法，黎之後有支付其旅費。

國際支持比勇武派支持更重要

陳稱他返港後，於同年12月底再次與黎見面。當日二人又在黎的座駕會面，黎對他說：「唔係唔支持勇武，只係需要迎合西方去獲得國際嘅支持，所以佢需要有咁樣嘅姿態。」黎又指國際支持無可否認地比勇武派支持更重要。

認為應由老泛民主導

黎認為當時年青人想爭取「話語權」，但這並非國際社會樂見，他指應以「老泛民」主導，團結「國際線」及「攬炒派」。陳形容：「簡單啲嚟講，就係佢想主導成條國際線。」

黎在區選後已提及初選

黎續指年青人應專注選舉，透過初選吸引年青人票源，提高投票率，若有政治素人參選，但在初選中落敗，票源亦可流回「老泛民」手上，從而鞏固立法會議席。陳在法官李運騰追問下指，黎早於2019年11月區選後已提出初選，當時他尚未留意到坊間是否有人提初選。

陳梓華指，黎智英認為「攬炒巴」劉祖廸帶領「攬炒派」不錯，很想與劉見面。（Getty Images）

與劉祖廸到台見黎智英

控方指，根據陳與黎之間的訊息，黎多次提及想見劉祖迪。陳指黎好想實現到成立領袖團隊的想法。劉最後於2020年1月赴台與黎見面，陳亦有出席該次行程，事前他曾告訴李宇軒他會去台灣「睇大選」，當時黎沒提及可否帶李，故陳沒追問。

黎曾問李宇軒是否港獨

控方又問陳曾否向黎提及李宇軒，陳確認有，黎曾問李是否港獨派，陳說相信不是；黎亦曾問為何李會出席聯合國峰會，又指明明應該是陳去的，問陳為要讓給別人。

尚有一名林姓女子同行赴台

陳又提及2020年1月的台灣之旅，與他同行的並有一名在TG群組找來的林姓女子，林曾提供有關勇武派資訊，故他邀請林同行。黎曾於出發前指，可安排陳在台灣與施明德見面。陳指施是台灣民運人士，因民主運動服刑多年，曾參與「倒扁（陳水扁）行動」，最令他印象深刻的是其「紅衫軍」事件。

陳梓華稱該次台灣之後，亦有與民進黨前主席施明德見面。（聯合報資料圖片）

當晚坐上客並有李永達及何俊仁人夫婦

陳赴台後，與林一同到黎位於陽明山的別墅，並與黎及劉祖迪見面，及後劉先離開，他和林則留下至晚上，並在黎宅與李永達夫婦、何俊仁夫婦，以及施明德夫婦晚飯，他們並一同在電視觀看台灣大選。翌日陳再與施見面，之後與李宇軒及劉祖迪網上會議。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022