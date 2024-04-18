特首政策組訂六大議題供智庫申請研究　最多資助500萬

特首政策組今日（18日）公布，2024至25年度「策略性公共政策研究資助計劃」即日起至6月5日接受申請，高等院校和智庫可就六大議題的研究申請資助，最高資助額為500萬元。



孫玉菡於2月7日年廿八到訪古洞北福利服務綜合大樓，並到訪其中一間安老院，體驗可傾斜的淋浴椅如何便利院友洗澡。（勞工及福利局 Facebook 圖片）

議題包括高齡化下安老服務、氫能經濟

六大策略議題包括：（一）國家《十四五規劃綱要》下粵港澳大灣區帶來的發展機遇；（二）實現碳中和；（三）氫能經濟；（四）人口高齡化下安老服務的可持續發展 ；（五）醫療創新；以及（六）教育，申請機構必須符合其中一項策略議題及指定研究範疇。

申請書會交由具豐富經驗學者組成的評審委員會評審，委員會亦會考慮外部學者及專家的意見，而相關政策局或部門亦會獲邀提供意見，評審準則是研究質素及在策略上是否切合本港的公共政策發展需要，亦會考慮研究成果、研究團隊的能力、研究計劃是否切實可行、研究的推行時間以及擬議的開支預算等。

公共政策研究資助計劃亦有更新

此外，特首政策組管理的「公共政策研究資助計劃」，亦已修訂重點議題及研究範疇，申請人可參考上述六大策略議題，亦可參考其他八大重點議題下的29個研究範疇。相較「策略性公共政策研究資助計劃」，「公共政策研究資助計劃」聚焦於規模較小和時間較短的公共政策研究，全年均接受申請，而結果則約每3個月公布1次。