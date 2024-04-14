年中設「數字政策辦公室」　陳茂波冀擴大5G覆蓋　發展智慧城市

財政司司長陳茂波今日（14日）發表網誌，表示以創科為核心的「新質生產力」，是推動香港經濟朝高質量發展的關鍵，預告政府今年中將成立「數字政策辦公室」，推動數字經濟和智慧城市發展的政策；加強數字基礎設施擴大5G網絡使用和覆蓋範圍。



財政司司長陳茂波今日（14日）發表網誌，預告政府今年中成立「數字政策辦公室」，制定和實施數字經濟和智慧城市發展政策。（陳茂波網誌圖片）

今年中成立「數字政策辦公室」

陳茂波表示，科技創新成為重要的生產動能，數據更是不可或缺的要素，前年成立的數字化經濟發展委員會已向政府提交12項核心建議，涵蓋五個主要範疇，為未來工作提供重要參考。

就改善香港整體數字政策方面，陳茂波預告政府將於今年中成立「數字政策辦公室」，制定和實施數字經濟和智慧城市發展政策，審視相關法例和指引，提升數據治理、建立更清晰的數據收集和處理指引，同時保留應對科技發展的空間。

陳茂波說，政府亦會加強數字基礎設施，包括擴大5G網絡使用和覆蓋範圍；鼓勵建設高效能的運算中心和數據中心；進一步推廣電子支付；推出企業數碼身份（即企業版「智方便」），以及開發獨特的地理位置編碼系統，為建築物地址分配數碼座標等。

政府就促進本地和跨境數據流動，委託專家組研究為香港構建良好的數據交易生態，範圍包括推動制定國際數據貿易規則等，讓香港發揮潛力，也為香港作為國際金融和創科中心的發展開拓新領域。