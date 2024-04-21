杜拜王子｜黃英豪料不影響投資者意欲　減少規管可吸引更多投資

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）煞停在港開設家族辦公室啟動禮後爭議不斷。本身在港有家族辦公室的民建聯立法會議員黃英豪認為，花邊新聞是一回事，並不會影響大投資者的意欲。



印尼僱主協會訪港，與特首李家超會面。

通過23條令營商環境穩定

印尼僱主協會組團來港，黃英豪稱不少印尼家族財團積極考慮在港設家族辦公室，直言阿里王子一事並無影響外來投資者意欲，又稱協會認為通過《基本法》23條可令香港更穩定，對工商界投資很重要。他續稱，家族財團不會盲目跟風，阿里王子一事絕無影響，表示家族辦公室或財團並不會因花邊新聞而影響戰略投資決策。至於是否應加強審查，避免阿里王子的類似事件發生，黃英豪指，家族辦公室設立素來自由，反而適當減少規管可吸引更多投資。

黃英豪：去年底僅見證中東經貿協會與阿里王子簽備忘錄

至於香港中東經貿協會創會會長沈運龍曾向《香港01》指，去年底曾與民建聯立法會議員周浩鼎、黃英豪等接待王子。黃英豪稱，當日阿里王子沒有透露要開家族辦公室，但有指香港國際化，對相關文化藝術有興趣，而黃只是見證協會與阿里王子的私人辦公室簽署合作備忘錄後就離開。

印尼僱主協會參觀立法會。（黃英豪提供）

印尼家族財團稱香港有吸引力

此外，民建聯工商專業支部及聯絡拓展委員會有宴請印尼僱主協會組團，協會曾與財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂、商務及經濟發展局副局長陳百里等官員會面。協會在港亦到訪特首、滙豐、中銀、港交所、投資推廣處等，及後到深圳參觀華為、騰訊、比亞迪等公司。

黃英豪引述訪問團部分家族財團指，香港有吸引力，提供新加坡以外的離岸資金中心的選擇，並可以接觸內地市場。部分人認為印尼與中國友好，可帶動更多生意，同時亦接受不用美元交易，稱轉為人民幣結算對金融投資更有靈活性。