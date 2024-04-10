杜拜王子｜官方網站下架　距煞停啟動禮僅14日　一文看清期間爭議

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）煞停在港開設家族辦公室啟動禮後爭議不斷，被揭發曾是出道歌手，稱呼亦由原本的「總理侄子」變成「遠房親戚」。

《香港01》發現，阿里王子的家族辦公室網站周三（10日）下架，距離煞停啟動禮僅14日。阿里一方的香港辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿表示，暫不回應。



《香港01》發現，阿里王子的家族辦公室網站周三（10日）下架，該網頁除介紹阿里王子外，更有顯示他家族辦公室團隊成員名單及出席不同活動的照片。（阿里辦公室官方網站歷史畫面）

昨仍如常運作

《香港01》發現，阿里王子的家族辦公室網站周三（10日）下架，網頁顯示「這個網域好像還沒有連線網站」，但網頁昨日（9日）仍如常運作。

該網頁除介紹阿里王子外，更有顯示他家族辦公室團隊成員名單及出席不同活動的照片，包括到訪恒生大學及出席Wow Summit會議的照片。

《香港01》發現，阿里王子的家族辦公室網站周三（10日）下架。（阿里官方網站截圖）

阿里辦公室副主席：不回應

記者向阿里一方的香港公關查詢，公關表示並不知網站下架，將會了解情況，又表示4月1日已發新聞稿，表示啟動禮延至5月舉行，目前無其他新消息。

阿里的香港辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿（Eleanor Mak）表示，暫不回應關於阿里王子的事情。

阿里王子計劃帶5億美元，來港開設家族辦公室。但自從3月28日的啟動禮煞停後，接連被揭發他是總理的「遠房親戚」、曾經擔任歌手，辦公室高層亦牽涉加密貨幣懷疑騙案、內地空鐵為失信企業等。

恒生大學刪新聞稿 指委任阿里為榮譽教授依然生效

阿里曾在2023年12月到訪恒生大學，與恒生大學校長何順文等學校高層會面。到2024年3月26日，阿里再訪問恒生大學，簽署合作備忘錄及獲委任為榮譽教授。

但記者早前發現恒生大學已修改了當日的新聞稿，刪除了與阿里一方簽署合作備忘錄以及委任阿里為恒大榮譽教授的內容，對阿里的身份和角色隻字不提。

不過恒生大學回應指，簽署合作備忘錄和委任為榮譽教授依然生效。

3月26日，恒生大學協理副校長（知識交流）暨專業進修學院總監梁偉強（左二）與Sheikh Ali Al Maktoum私人辦公室國際戰略關係總監程章和（William Tien）簽署合作備忘錄，恒生大學校長何順文（右一）及Sheikh Ali Al Maktoum（左一）見證。但恒大新版新聞稿已刪除這張相片。（恒生大學圖片）

阿里的私人辦公室設於上環信德中心招商局大廈內，與賭王何鴻燊曾擔任董事的家族相關公司共用辦公室，原本懸掛的阿里畫像已被撤走。

阿里王子家族辦公室的兩名高層亦曾捲入爭議，執行董事兼首席運營官程章和（William Tien）曾經營多款虛擬貨幣、區塊鏈、NFT，公司曾遭美國證監會警告。

辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿（Eleanor Mak）代表內地公司中唐空鐵，建議在東九龍建設「空鐵」，不過該公司牽涉多宗案件，列入最高人民法院公示的失信公司，旗下子公司被凍結股權。