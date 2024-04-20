23條｜G7及歐盟指在港經商更困難　港府斥大放厥詞、虛偽雙標

七大工業國集團（G7）外長與歐盟高級代表，周五在意大利舉行外長會議後發表聲明，再次就香港通過《基本法》23條表示憂慮，認為條例生效後在香港生活、工作和經商變得更加困難。



特區政府強烈譴責G7外長與歐盟高級代表聲明以不實和偏頗言論，刻意誤導公眾、抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》，予以強烈譴責。



七大工業國（G7）。（路透社）

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國外長和美國國務卿，即G7外長，以及歐盟高級代表的聲明指，《 香港國安法》2020年實施以來，他們對於香港多元化、公民與政治權利惡化感到擔憂。「對於香港最近更落實《基本法》第23條立法的《維護國家安全條例草案》，我們再次強調這些憂慮」，「該條例將進一步侵蝕香港的自治、人權和基本自由。新法將使在香港生活、工作和經商變得更加困難，並削弱香港人與更廣泛的世界保持自由和開放交流的能力。」

聲明最後呼籲中國恪守對《中英聯合聲明》和《基本法》的承諾，敦促中國和香港政府按照其國際承諾和適用的法律義務行事。

特區政府發言人表示，香港有維護國家安全的憲制責任，又指美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等西方國家及新加坡等，都有維護國家安全的法律，斥「七國外長和歐盟高級代表卻對此視而不見、大放厥詞，是典型的政治霸權和虛偽的雙標。」

斥七國外長治霸權、險惡用心

發言人強調，《維護國家安全條例》受到《基本法》及國際條約規定，保障權利和自由，斥「七國外長和歐盟高級代表對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露其險惡用心。」

發言人說：「特區政府強烈敦促這些別有用心的外國政府停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務。外國政府應確保有關《香港國安法》及《條例》的評論公正、持平；並停止作出危言聳聽的言論。」

至於有關《中英聯合聲明》的部份，發言人表示：「《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。」