23條｜港府強烈譴責美國《香港政策法》報告︰為自身利益創作

美國發表今年《香港政策法》報告及美國國務卿布林肯聲明，政府今日發聲明，認為報告內容為打壓其他地方的發展權利和安全利益而堆砌故事穿鑿附會，是明顯為服務美國自身政治利益而創作的製成品，對美國對香港各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對。



發言人表示，特區政府強烈譴責和反對美國通過所謂今年《香港政策法》報告及相關聲明，對「一國兩制」成功實踐下的香港作出肆意詆毀和政治攻擊。美國重施故技，對香港各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，試圖破壞香港繁榮穩定，結果只會醜態畢露，絕不會得逞。

發言人指出美國所謂報告所提及之前任意實施的所謂「制裁」，以及相關聲明揚言擬施加所謂「簽證限制」，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。

港府指，特區對美國所謂「制裁」和「簽證限制」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。

發言人重申特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則，堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，又強烈要求美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉中國內政和香港事務。

整份聲明長達三千餘字，對區議會選舉、維護國安法律、保障權利和自由、加強國民教育等議題駁斥。