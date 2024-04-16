港府強烈譴責英國《香港半年報告》　斥干涉中國內政妄圖破壞穩定

英國政府4月15日再度發表《香港半年報告》，英國外相卡梅倫（David Cameron）在序言再度批評《港區國安法》及上月起生效的《維護國家安全條例》。港府晚上對報告的言論失實和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對，強調《中英聯合聲明》未賦予英國干預回歸後香港事務的權利，英方公然干涉屬中國內政的香港事務，妄圖破壞香港繁榮穩定，注定徒勞無功。



政府發言人表示，英國通過所謂《香港半年報告：2023年7月至12月》，對「一國兩制」成功實踐下的香港作出肆意詆譭和政治攻擊，重申特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及其他維護國家安全的相關法律，強烈要求英國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉中國內政和香港事務。

報告中針對經完善的香港選舉制度和2023年區議會一般選舉的內容完全失實。英方一直漠視香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，假借不同事件、場合和藉口，惡意詆譭香港特區維護國家安全相關法律，其霸凌和「雙標」的虛偽面目和行徑，極其醜陋、令人不齒。

發言人除駁斥英國對就《基本法》第二十三條內容的質疑，又強調是次立法有強大的民意基礎，立法會的法案委員會連同早前內務委員會為《基本法》第二十三條立法事宜成立的小組委員會，一共舉行了25次會議，用了近50小時詳細審議每一條文。