共享基金會｜吉布提項目完成1700宗復明手術　加碼協助防控登革熱

「港產」國際醫療援助機構香港共享基金會，去年2月在東非吉布提（Djibouti）啟動「消除白內障致盲項目」以來，至少免費幫助當地病患完成1,700宗手術。基金會主席梁振英、總幹事陳英凝、理事高永文等日前遠赴吉布提參加項目啟動周年慶典，宣布向吉衛生部捐贈5,000個登革熱病快速檢測包及1,800個基孔肯雅病快速檢測包，協助防控蟲媒病。



位於非洲東角的吉布提（Djibouti），是全球最窮的國家之一，高溫少雨酷熱難受，衛生環境非常惡劣，醫療水平相當落後，大量白內障病患因為未能得到及時有效的治療而失明。由香港共享基金會發起的「全面消除白內障致盲」行動，也是第一個由香港民間主導的醫療援外項目，計劃為五個「一帶一路」沿線國家免費進行3.75萬宗復明手術；而吉布提是非洲首站，去年2月正式啟動，至今已經完成1,700宗手術，幫助不少病患重見光明。

每每提起吉布提項目，梁振英總會談及這個「民心相通」的小故事：一位幾乎失明的長者接受白內障手術後，視力得到很大改善，能夠親眼見證兩名孫子出生；他為了表達感謝之恩，更以共享基金會吉布提項目專員Charmarke和Awale的名字為兩名孫子命名。梁振英日前到訪吉布提，正值當地開齋節，特意探望這位長者，並送上當地及中國特色的食物。

在吉布提項目啟動一周年慶典上，梁振英致辭時指出，基金會在吉布提的工作，既要面對炎熱的天氣，也經歷了地震及暴雨，特此感謝中國駐吉布提大使館、吉布提衞生部、中資企業等支持，以及山西省醫療隊及基金會香港同事的努力。

梁振英又宣布向吉布提衞生部捐贈5,000個登革熱病快速檢測包及1,800個基孔肯雅病快速檢測包，協助當地防控蟲媒病，而基金會將在當地開展登革熱防控項目，繼續以促進公共衛生水平的方式助力民心相通。

中國駐吉布提大使胡斌表示：「這次活動也是慶祝中吉建交45周年的獻禮。在兩國相互尊重、合作共贏的模範夥伴關係中，衛生領域的合作是歷史最悠久，最為優先和成果最為豐富的合作，共享基金會的計劃為這一卓越合作增加了新的閃亮成果。」

梁振英等人又與吉布提衞生到部部長阿卜迪利赫及吉布提外交部高層會面，並到位於塔朱拉州、由中國援建的醫院進行考察。基金會透露，目前正在考慮將流動眼科手術車從首都吉布提市轉移至塔朱拉，為居住於偏遠地區白內障患者提供免費的醫療服務。