李家超出席立法會擴建平頂儀式　梁君彥：特首每次嚟都係23號

立法會今日（23日）舉行擴建工程平頂儀式，特首李家超、房屋局局長何永賢、立法會議員均獲邀出席，眾人用組裝合成的模型進行亮燈儀式及切燒豬。



立法會主席梁君彥致辭指，未來半年很多工程，例如接駁機電等，預計擴建在11月左右完成。他又笑言，特首每次來都是23號，又笑稱議員「一聽到23就好興奮」。



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梁君彥表示，感謝李家超百忙之中抽空出席儀式，李家超參觀辦公室及與議員茶敘，表達對議員的關心。

他續稱，立法會增加至90席，原址擴建乃非一般工程，一邊要安全穩妥日夜進行，另一邊要避免受噪音、颱風、暴雨影響，確保日常運作。本次順利平頂，梁君彥感謝多個部門，亦多謝立法會秘書處、工程承辦商，又感謝議員及使用者體諒，令工程順利高效推行。

他又稱，平頂不代表立即搬入，未來半年很多工程，例如接駁機電等，預計整體工程11月左右完成，期待今年底議員搬入新的辦公室，與政府多見面溝通交流，為市民謀幸福、為香港謀發展。

平頂儀式是官員和議員砌好立法會新大樓「組裝合成」組件的模型，儀式過後梁君彥與李家超等嘉賓到工地參觀，因空間不足，議員要在大堂內看直播。